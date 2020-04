Aide Covid-19 : Macky a tous les leviers pour réussir…les voici

Pour une gestion équitable des secours destinés aux Sénégalais : Les leviers dont bénéficie le Chef de l’Etat Macky Sall

Elle n’a même pas encore débuté, mais la gestion de l’aide destinée aux ménages sénégalais soumis à rudes épreuves par la guerre engagée contre le coronavirus constitue une véritable équation. L’on risquerait d’assister à une véritable monstruosité, si jamais au lendemain de la sortie de cette terrible crise, l’on en venait à débattre de gestion non transparente ou de détournements de cette aide. Le Sénégal a besoin au lendemain de sortie de cette crise sans précédent de l’histoire de l’humanité, de réfléchir ensemble, et de la manière la plus sereine comment faire pour se reconstruire. Nous ne devons-nous laisser aller à des actes de négligence coupable. C’est dire que le Président de la République Macky Sall à qui tout le Sénégal se fie, et a donné carte blanche pour se sortir de cette crise, sans trop laisser de pertes lourdes de conséquence pour son avenir et pour les générations futures, se trouve devant les hommes, face à l’histoire.

Le Président de la République doit commencer d’abord à veiller à une distribution équitable et transparente des vivres à l’endroit des populations durement éprouvées par la situation causée par le coronavirus. Il doit savoir choisir d’abord des hommes connus pour leur rigueur, leur honnêteté, et qui inspirent confiance aux populations pour être aux commandes de la distribution de cette aide. Les mécanismes pour une distribution équitable et transparente de l’aide à l’endroit des populations, existent. Les techniciens de la statistique et de la démographie peuvent par exemple être mis en contribution avec l’apport des hommes de tenue, des chefs de quartier et de village. De la même manière que le Président Macky Sall peut s’appuyer des factures d’eau et d’électricité pour que l’aide parvienne à bonne destination.

En direction des Sénégalais de la diaspora, au lieu d’adopter les plans ridicules des deux membres du gouvernement, Amadou Bâ et Moïse Diégane Sarr qui ne cherchent qu’à mettre le Feu aux poudres, Macky Sall peut par exemple, activer le fichier électoral pour que tous ceux qui sont de la diaspora, puissent bénéficier de l’aide qui leur est destinée.

Les moyens d’une gestion transparente et équitable des secours à l’endroit des Sénégalais existent, si seulement, les brigands à l’affût prêts à sauter sur le butin, sont mis hors du coup.

La rédaction de Xibaaru