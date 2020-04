Un accord record pour réduire la production de pétrole met fin à la guerre des prix

Les producteurs de pétrole et les alliés de l’Opec ont convenu d’un accord pétrolier record qui réduira la production mondiale d’environ 10% après une baisse de la demande causée par les blocages des coronavirus.

L’accord, conclu dimanche par vidéoconférence, est la plus importante réduction de la production de pétrole jamais conclue.

L’Opec +, composé de producteurs de pétrole et d’alliés, dont la Russie, a annoncé son intention de conclure cet accord le 9 avril, mais le Mexique a résisté aux coupes.

L’Opec n’a pas encore annoncé l’accord, mais des nations individuelles l’ont confirmé.

Le seul détail qui a été confirmé jusqu’à présent est que 9,7 millions de barils par jour seront coupés par les producteurs de pétrole et les alliés de l’Opec.

Le président américain Donald Trump et le ministre koweïtien de l’énergie, le Dr Khaled Ali Mohammed al-Fadhel, ont tweeté la nouvelle, tandis que le ministère de l’Énergie saoudien et l’agence de presse d’État russe Tass ont confirmé séparément l’accord dimanche.

« Par la grâce d’Allah, puis avec des conseils avisés, des efforts et des pourparlers continus depuis l’aube de vendredi, nous annonçons maintenant la conclusion de l’accord historique visant à réduire la production d’environ 10 millions de barils de pétrole par jour des membres de l’OPEP + « à partir du 1er mai 2020 », a écrit le Dr al-Fadhel dans un tweet.

On estime que la demande mondiale de pétrole a diminué d’un tiers, car plus de trois milliards de personnes sont enfermées dans leurs maisons en raison de l’épidémie de coronavirus.

Avant cela, les prix du pétrole ont chuté en mars pour atteindre un plus bas en 18 ans après que l’Opec + n’a pas convenu de réductions.

Les pourparlers ont été compliqués par des désaccords entre la Russie et l’Arabie saoudite, mais le 2 avril, les prix du pétrole ont bondi après que le président Trump a annoncé qu’il s’attendait à ce que les deux pays mettent fin à leur querelle .

Les premiers détails de l’accord, dévoilés jeudi par l’Opec +, auraient vu le groupe et ses alliés couper 10 millions de barils par jour, soit 10% de l’offre mondiale à partir du 1er mai. Cinq millions de barils supplémentaires devraient être coupés par d’autres pays en dehors du groupe tels que les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Norvège.

Il a déclaré que les coupes seraient réduites à huit millions de barils par jour entre juillet et décembre. Ensuite, ils seraient à nouveau abaissés à six millions de barils entre janvier 2021 et avril 2022.

«Un accord retravaillé»

L’analyste indépendant du marché pétrolier Gaurav Sharma a déclaré à la BBC que l’accord conclu dimanche était « légèrement inférieur », par rapport aux 10 millions de barils par jour initialement annoncés jeudi. Le Mexique avait hésité à procéder à ces réductions de production, ce qui a retardé la signature de l’accord.

Vendredi, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que M. Trump avait proposé de faire des coupes supplémentaires aux États-Unis en son nom, une offre inhabituelle du président américain, qui a longtemps critiqué l’Opec.

Trump a déclaré que Washington aiderait le Mexique en récupérant « une partie du retard » et en étant remboursé plus tard, mais il n’a pas précisé comment l’arrangement fonctionnerait.

« Maintenant, un accord remanié apaisant le Mexique a refait surface pour calmer le marché, pourtant, regardez de plus près et les doutes font surface », a déclaré M. Sharma.

« La majeure partie des réductions de production est fondée sur la réduction par la Russie et l’Arabie saoudite de 2,5 millions de barils par jour des niveaux convenus – et quelque peu gonflés – de 11 millions de barils par jour. Plus important encore, pour la majeure partie de 2019, la Russie a affiché une très mauvaise forme de conformité avec les réductions Opec + convenues précédemment. Il est donc peu probable que le marché prenne la réduction annoncée à sa valeur nominale. »

Il a ajouté que les prévisions d’une baisse de la demande cet été semblent « désastreuses », même les prévisions les plus optimistes pointent vers une réduction de 18,5 millions de barils par jour.

Sharma a ajouté: « L’annonce peut endiguer l’hémorragie, mais ne peut pas empêcher ce qui pourrait être un été terrible pour les producteurs de pétrole avec le potentiel de faire descendre les prix du pétrole en dessous de 20 $ (16 £; 18 €) ».