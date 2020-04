Covid-19 : Rihanna en colère, craque et insulte ses Fans

Rihanna en a marre qu’on lui demande sans cesse quand sortira son prochain opus et elle l’a fait savoir à ses fans. Lors d’un live Instagram et alors qu’on ne compte plus le nombre de fois où la question lui a été posée, la chanteuse a craqué : « Bande de c*nnards. Si l’un d’entre vous me demande encore une fois quand est-ce qu’il va sortir alors que j’essaye de sauver le monde, contrairement à tous nos présidents… je tire à vue ! » Les voilà prévenus.

La période est en effet difficile pour Rihanna. La chanteuse tente d’agir à son échelle face à la pandémie de Covid-19 et ses dommages collatéraux. Pour lutter contre les violences conjugales qui se sont démultipliées avec le confinement, Rihanna a fait équipe avec le PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour faire un don de 4,2 millions de dollars. Une somme importante qui a été reversée à la Mayor’s Fund pour financer des logements d’urgence et des repas pour les victimes de violence qui se retrouvent dans des situations dramatiques avec la quarantaine mise en place.

La chanteuse originaire de la Barbade a également été touchée personnellement par cette épidémie puisque son père, âgé de 66 ans, a contracté la maladie. Désormais guéri, il a tenu à la remercier, celle-ci lui ayant fait parvenir un respirateur : « Ma fille Robyn vérifiait chaque jour que j’allais bien. Honnêtement, j’ai cru que j’allais mourir. Je dois le dire, je t’aime tellement, Robyn. Elle a tant fait pour moi. J’apprécie tout ce qu’elle a pu faire. »

Son neuvième album attendra, donc. Rihanna a d’autres préoccupations pour le moment, comme la plupart des citoyens.