Coronavirus : le patron de Twitter promet 1 milliard de dollars mais donne…

Jack Dorsey, le patron de Twitter n’a pu donner le milliard de dollars promis pour la lutte contre la pandémie du coronavirus

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté qu’il donnerait 1 milliard de dollars de sa participation dans Square, la société de paiement qu’il a cofondée, pour soulager les coronavirus

Dorsey a déclaré qu’il déplacerait 19,8 millions de ses actions et s’est engagé à lister en ligne tous les dons que l’entreprise fera.

Mais les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) montrent que Dorsey a déplacé 12 080 574 actions, d’une valeur d’environ 607,8 millions de dollars le jour du déménagement.

Bien qu’il s’agisse d’un montant considérable et d’environ 20% de la richesse de Dorsey, cela n’équivaut pas aux 28% de sa richesse qu’il a initialement promis de donner.

Dorsey a fait don de 1 million de dollars à Masks for the People – une campagne pour fournir gratuitement des masques, du désinfectant pour les mains et des kits de test aux personnes de couleur et aux communautés pauvres

Plus tôt ce mois-ci, Dorsey a tweeté qu’il donnerait 1 milliard de dollars – qui représentait environ 28% de sa richesse – à un fonds qu’il avait créé pour aider les personnes touchées par la crise des coronavirus.

Plutôt que de créer un organisme de bienfaisance traditionnel qui serait soumis à l’examen du public, Dorsey a annoncé qu’il transférerait l’argent à Start Small LLC, une société qu’il a créée pour distribuer les fonds.

Dorsey a tweeté un lien vers un document Google montrant qu’il transférerait 19,8 millions de ses actions dans son application de paiement Square à la société, d’une valeur d’environ 998 millions de dollars ce jour-là, et s’est engagé à répertorier en ligne tous les dons que la société fera.

Mais les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) publiés mardi dernier montrent que Dorsey a en fait transféré 12.080.574 actions, d’une valeur d’environ 607,8 millions de dollars le jour du déménagement, à la société – 392,2 millions de dollars de moins que le milliard de dollars qu’il a réclamé.

Mercredi, les actions valaient 708 millions de dollars, soit 292 millions de dollars de moins que le milliard de dollars qu’il avait initialement annoncé et 458 milliards de dollars de moins que le montant auquel il évalue actuellement son don sur un document Google indiquant où va l’argent.