Révélation ! Ces DG et PDG qui veulent le fauteuil de Macky Sall

Beau pays que le Sénégal de Macky Sall ! Assurément le climat est plus que clément dans ce pays. Un pays où plus on est fou, plus on rit. Tenez-vous bien, le Sénégal est devenu une République où des individus incapables de gérer un seul bouton de leurs chemises, se croient dorénavant capables, aptes de guider tous les intérêts de toute une nation. Non, le monde se trouve à l’envers.

Certainement que ces individus incapables d’ailleurs d’avancer à masques avancés sont non seulement nuls, mais médiocres dans leurs démarches. Il se trouve qu’il existe des directeurs généraux de sociétés nationales, des auto-proclamés Présidents directeurs généraux de services dont la gestion privée leur est confiée par l’Etat du Sénégal qui se conduisent déjà en territoire conquis. Comme dans des pays où les mafieux cherchent à s’emparer du pouvoir, ils cherchent une à une à conquérir toutes les parcelles du pouvoir en plaçant leurs pions et succéder à la tête de la nation, le Président de la République Macky Sall.

Des directeurs généraux, Présidents directeurs généraux qui ne veulent rien lâcher, mais seulement qui veulent tout obtenir grâce à l’argent facile. L’on se met à douter de l’engagement derrière le Président de la République Macky Sall de Me Moussa Diop le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) dont tous les actes laissent croire qu’il se met d’ores et déjà dans la peau du prochain successeur de celui-ci.

Après tout Me Moussa Diop n’est personne d’autre que le leader du Mouvement Alternative générationnelle. Un mouvement qui devait être la bannière par laquelle, il devrait placer sa candidature à l’élection présidentielle en 2012. Une candidature qu’il a fini par retirer au profit de celle de Macky Sall. Son ambition présidentielle est-elle pour autant mise en berne ? Rien n’est moins sûr. C’est comme si l’individu cachait un calendrier, après avoir été élu à la tête de la coalition Macky 2012.

Depuis, n’est-ce pas c’est Adji Mbergane Kanouté qui est venu pour dénoncer ses ambitions cachées à la tête de la coalition Macky 2012. Me Moussa Diop ne veut pas cependant jusqu’à présent baisser les bras. Seulement, se profilent à l’horizon, des individus qui se croient capables de tout pour se mettre à la tête de l’Etat du Sénégal. Ils rêvent de remplacer le Président Macky Sall.

Parmi eux, le très folklorique Président directeur général du King Fahd Palace, Mamadou Racine Sy. A la face de tout le monde, après avoir créé le mouvement And Liggey Senegal ak Racine, il déclare qu’après le Président de la République Macky Sall, il briguera lui aussi le fauteuil de Chef de l’Etat. Cent farces… Racine Sy se targue du soutien de lobbys obscures étrangers, et avec sa fortune d’être Président de la République du Sénégal en remplacement du Président Macky Sall. Souhaitons-lui un bon dodo avec de doux rêves ! N’importe quoi !

Mais où se trouve Mame Boye Diao, ci-devant directeur des Domaines ? Un individu dont la désinvolture est apparente sur tous les plateaux des chaines des télévisions qu’il squatte. Un mec qui aimerait bien se retrouver déjà dans la peau du futur Président de la République du Sénégal. Mame Boye Diao s’est créé une étoile dans le ciel : celui d’unique présidentiable du Fouladou et de la Casamance naturelle. Son ascension fulgurante qu’il doit à Macky lui fait prendre des ailes au point de vouloir être présents sur tous les plateaux télés à la recherche de sympathies.

En réalité, c’est en profitant de ces moments cruciaux pour la nation avec surtout l’invasion du coronavirus sur le territoire national que risquent de se découvrir tous ces individus dont le triste dessein est de chercher à assouvir leurs propres ambitions.

