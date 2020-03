Coronavirus : Les Arabisants Républicains demandent du soutien pour les Daaras

Face à cette pandémie qui secoue le monde avec le covid 19 qui se propage à une vitesse exponentielle, le Mouvement National Arabisants Républicains exprime sa satisfaction de ce sursaut national patriotique de la population pour faire bloc autour du Président de la République et des autorités sanitaires afin d’endiguer ce fléau qui est entrain de faire des ravages dans le monde.

C’est pourquoi le Mouvement National Arabisants Républicains soutient sans réserve les mesures fortes prises par le gouvernement et appelle tous les sénégalais à suivre de façon méticuleuse toutes les recommandations du ministère de la santé.

Nous invitons chaque sénégalais à faire preuve de citoyenneté et acte de salubrité publique en traduisant en acte quotidien l’ensemble des mesures édictées par le Président de la République. C’est le lieu de saluer la posture hautement citoyenne des chefs religieux toute confession confondue. Nous demandons à ces érudits et proches du seigneur de multiplier les prières afin qu’Allah le tout-puissant protège notre nation et sauve le monde.

C’est aussi le lieu d’interpeller toute les bonnes volontés pour qu’elles apportent leur soutien aux daaras qui constituent une couche très vulnérable et aux maîtres coraniques de respecter scrupuleusement toutes les mesures sécuritaires instaurées par le Ministère de la santé seul gage de confiner et surtout de guérir ce fléau. Nous saisissons l’occasion pour encourager tout le personnel sanitaire engagé de ce noble combat consistant à sécuriser le pays et à sauver des vies. A tous ces braves gens la nation est reconnaissante.

Enfin nous témoignons notre solidarité au ministre de la santé dans sa volonté de traduire en justice des gens qui passent tout leur temps à diffuser de fausses nouvelles qui divertissent et sapent le moral des sénégalais face à cette terrible menace. Que l’on ne perde pas de vue que nous sommes en guerre rendue ardue parce que l’ennemi est invisible

Alors soyons unis et faisons face avec la devise un peuple un but un combat.

Le coordonnateur, Souleymane Gadiaga