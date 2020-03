Coronavirus : les laobés vont sensibiliser au Magal de Porokhane

Le Magal de Porokhane dédié à la Sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul est prévu, ce jeudi 05 Mars 2020. L’édition de cette année coïncide avec l’irruption de la pandémie Coronavirus dans nos murs. Pour assurer les pèlerins, les Laobés du Sénégal comptent descendre sur le terrain pour venir en appoint aux autorités sanitaires. A en croire Bara Sow : « Nous félicitons et encourageons le Président de la République et son gouvernement d’avoir pris les mesures idoines pour contenir la maladie. Nous appelons tous à la sérénité et au respect strict des règles d’hygiène et de propreté. Notre structure, la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora va déployer des jeunes pour sensibiliser sur la question. Pour l’instant, nous sommes au pied d’œuvre pour un « Magal de Porokhane zéro cas de Coronavirus ». A partir de ce mercredi et vendredi, le lendemain du magal, nous organiserons des « Clenaning Days ». Nous procéderons à la distribution de masques mais aussi au respect des consignes de propreté. En plus de la Cité Sainte de Porokhane, nous allons aussi dans tous les autres grands rassemblements comme l’appel des Layènes à Dakar, au «Daaka» de Médina Gounass, au Magal de Kazu Rajab à Touba, au Magal de Darou Mouhty, etc. Nous investissons le terrain avec nos moyens du bord pour veiller à la santé des populations et, notamment, des pèlerins », a dit entre le Président de la Fédération des Laobés du Sénégal et de la Diaspora.