Cissé Lo pour une synergie d’action contre la propagation du coronavirus…

L’honorable député et premier vice- président de l ‘ Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo était l’invité, hier, du journal de 20 heures sur la TFM le lundi dernier. Face aux journalistes, le Président protocolaire du Parlement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a abordé, ainsi, certains sujets majeurs de l’actualité. Après avoir vanté les bonnes décisions prises par le gouvernement de la République du Sénégal pour contrer l’avancée du coronavirus, il a lancé un vibrant appel à tous les sénégalais (toutes obédiences confondues) pour lutter contre le virus voyageur le plus médiatisé du monde, du moins, de par les temps qui courent : « Je commencerai par remercier le Président de la République son excellence Macky Sall d’avoir pris la bonne décision ce, depuis la déclaration de ce virus tueur en Chine. Je confonds également dans mes remerciements et encouragements le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, toutes les autorités sanitaires du pays d’avoir opté aussi pour des mesures anticipatrices, préventives. Je pense qu’il nous faut faire plus preuve de dépassement et nous unir pour vaincre le coronavirus. Je plaide pour une synergie d’action de tous, du pouvoir comme de l’opposition, la presse, la société civile, bref tout le monde, pour avoir raison de ce virus qui vient de faire son irruption au Sénégal. Ce qui se passe en France doit faire des émules. Le leader de l’opposition radicale, en l’occurrence, Jean-Luc Mélenchon, vient d’appeler le Président Macron pour l’implication de tous dans la croisade contre le coronavirus. Au Sénégal, on doit aller dans ce sens. Il faut qu’on oublie nos “égo” pour se retrouver, tout uniment, autour de cette problématique », a dit El Pistolero.