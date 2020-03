Coronavirus : Le Cese invite ses membres à observer les règles d’hygiène

Le Conseil Economique, Social et Environnemental n’entend pas être en reste dans la vaste campagne de sensibilisation et de dissémination des bonnes pratiques en matière d’hygiène, dans le contexte actuel où notre pays a enregistré son premier cas de personne atteinte de Coronavirus. Dans une note d’information dont la rédaction a obtenu copie, l’institution a invité ses membres à observer les règles d’hygiène édictés en la matière. L’institution a également exhorté les conseillers à apporter leurs concours et assistance aux autorités sanitaires de notre pays dans le cadre du Plan national de riposte adopté en Conseil Présidentiel du 2 mars 2020. Les conseillers sont ainsi notamment invités à s’associer à la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des mesures de prévention sur toute l’étendue du territoire national et à servir de relais aux autorités sanitaires dans les villes, les quartiers et les villages pour une large dissémination des bonnes pratiques et des bons comportements en matière d’hygiène comme le lavage des mains, l’utilisation de solution hydro alcoolisée, l’usage systématique du mouchoir pour éternuer.