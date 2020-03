Bignona : Un centre de formation aux métiers de l’art à Kafountine

La commune de Kafountine et toute la zone environnante vient de disposer d’un centre de formation professionnelle et d’éducation artistique mise en place par un privé dans le souci d’aider les jeunes à accéder au monde du travail et à développer leur art. La cérémonie d’inauguration a été le cadre choisi par le promoteur et ses collaborateurs pour décliner leurs ambitions en faveur de la jeunesse

La commune de Kafountine étrenne désormais un centre de formation professionnelle et d’éducation artistique, le promoteur de l’institution a pris cette option pour une bonne raison, à savoir aider les jeunes à avoir de l’emploi notamment à travers l’art. En plus ce centre aidera à retenir beaucoup de jeunes au terroir selon Léna Dédhiou goudiaby directrice de ce centre dénommé « tilyboo »

Les jeunes ont besoin de qualification pour réussir leur vie et être autonomes c’est toute la pertinence d’un tel centre dans une zone touristique et culturel comme Kafountine a indiqué Mamadou Lamine Dia dc du maire de Ziguinchor, venu représenté le 1er adjoint au Maire parrain de la cérémonie d’inauguration

Désormais, les jeunes artistes de Kafountine et du département de Bignona peuvent disposent d’un outil qui leur permettra de développer leur métier et leur art de façon beaucoup plus professionnel

L.BADIANE pour xibaaru.sn