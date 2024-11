Côte d’Ivoire : ces bandits agres.sent le mari et vi.olent sa femme

Dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 novembre 2024, K.K.A.F. et son épouse S.F. rentraient tranquillement à la maison quand ils ont été agressés par deux malfrats armés de machette et de couteau. Après les avoir dépouillés, ils ont jeté leur dévolu sur la femme.

La commune de Yopougon a été secouée par un acte de violence abjecte dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 novembre 2024. Un couple rentrant chez lui à pied a été agressé par deux individus armés, avant que ces derniers ne s’en prennent à la femme pour commettre un viol sous les yeux impuissants de son mari.

Des agresseurs très menaçants

Aux environs de 2 heures du matin, K.K.A.F. et son épouse S.F. regagnaient leur domicile lorsque deux malfrats armés d’une machette et d’un couteau les ont interceptés dans une rue peu éclairée. Face aux menaces des agresseurs qui exigeaient de l’argent et des objets de valeur, le mari a immédiatement obtempéré pour protéger sa vie et celle de sa femme.

Le couple a remis deux téléphones de dernière génération, un iPhone 13 Pro Max et un iPhone 12 Pro Max, ainsi que de l’argent liquide. Une somme supplémentaire a été transférée via Mobile Money sous la contrainte. Au total, les pertes financières du couple s’élèvent à plus de 500 000 FCFA.

Cependant, le calvaire ne s’est pas arrêté là. Après avoir extorqué le couple, les agresseurs ont dirigé leur violence vers S.F., abusant d’elle sous le regard horrifié de son mari. Une fois leur crime commis, les deux individus ont pris la fuite, laissant derrière eux des victimes traumatisées.

L’affaire a été confiée à la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI Sud), une unité réputée de la police nationale ivoirienne. Sous la direction de leur commandant, les agents ont rapidement lancé une enquête approfondie pour retrouver les coupables. Grâce à des indices recueillis sur les lieux du crime et à une mobilisation rapide, les forces de l’ordre ont réussi à identifier et localiser les suspects.

Le dimanche 24 novembre 2024, soit huit jours après l’agression, les deux présumés coupables ont été appréhendés dans le quartier Guichanrolain, toujours à Yopougon. Les deux jeunes hommes, G.M., âgé de 23 ans, peintre automobile, et D.D., âgé de 21 ans, ouvrier industriel, ont été interpellés sans incident. Ils ont été conduits à la base de la BRI Sud pour interrogatoire avant leur transfert aux autorités judiciaires compétentes.

Ce drame soulève une fois de plus la question de l’insécurité dans certains quartiers de la commune de Yopougon, en particulier dans les zones peu éclairées et mal fréquentées. Il met également en lumière la nécessité de renforcer la protection des citoyens, notamment pendant les heures tardives.

Le couple, encore sous le choc, espère obtenir réparation et justice pour surmonter cette épreuve difficile

En attendant que justice soit rendue, cette affaire rappelle l'importance de signaler rapidement les actes de violence pour permettre une intervention rapide des forces de l'ordre.

Source Linfodrome