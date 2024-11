Elle explique comment elle a fait expulser son mari des États-Unis

Dans un témoignage anonyme devenu viral, une femme a raconté comment elle a pris des mesures drastiques pour obtenir l’expulsion de son mari des États-Unis après qu’il ait abandonné ses responsabilités familiales.

Elle a expliqué qu’il était parti aux États-Unis pendant deux ans pour étudier. Pendant ses études, ils sont restés souvent en contact et elle ne lui avait pas demandé d’argent parce qu’il était encore étudiant. Cependant, une fois diplômé et lorsqu’il avait commencé à travailler, il s’était moins impliqué et avait cessé de leur envoyer de l’argent pour les soutenir. Lors de sa visite dans son village pour discuter de son comportement, elle avait appris qu’il construisait une maison.

La femme a expliqué qu’elle avait dû prendre des mesures sérieuses lorsqu’il lui avait dit d’épouser quelqu’un d’autre et d’envoyer leurs enfants chez sa mère.

Elle a rassemblé toutes les preuves de leur mariage et de leurs enfants, puis s’est rendue à l’ambassade pour le dénoncer. Comme il avait prétendu être célibataire lors de son entretien et que son visa n’était plus valide, il a été expulsé des États-Unis.

« Mon ex-mari est parti étudier à l’étranger pendant deux ans. Lorsqu’il est parti, nous avions trois enfants. Comme il allait étudier et non travailler, j’ai décidé de ne pas lui demander d’argent et d’élever les enfants avec mon seul revenu jusqu’à ce qu’il commence à travailler ou qu’il rentre à la maison. Après deux ans, il a décidé de rester et de travailler. Il m’a envoyé de l’argent quatre fois, puis il a commencé à me donner des excuses. Je ne comprenais pas, car comment pouvait-il s’attendre à ce que je nourrisse et m’occupe de trois enfants toute seule ?

Cela a continué sans fin et, après des disputes constantes, il m’envoyait une maigre somme. Puis il a arrêté de répondre à mes appels et à mes SMS. Je suis allée le dénoncer à ses proches au village et j’ai découvert qu’il y avait un projet de construction en cours sur sa propriété. Je soupçonnais que c’était lui qui finançait le projet. Sa mère ne m’a rien dit de sensé.

À mon retour, je lui ai envoyé un long message, et il m’a répondu qu’il était passé à autre chose et que si je trouvais quelqu’un avec qui me marier, je pouvais me marier. Si j’étais fatiguée, je pouvais aussi envoyer les enfants chez sa mère.

J’ai pris les choses en main. Je suis allée à l’ambassade américaine avec mes papiers de mariage, mes photos de mariage, mes enfants et leurs certificats de naissance, et je leur ai expliqué que leur père nous avait abandonnés. Malheureusement pour lui, lors de son entretien de visa, il avait déclaré qu’il était célibataire et sans enfant. Il avait également dépassé la durée de séjour autorisée et n’avait pas de papiers. Ils l’ont expulsé immédiatement.

Quand il est revenu, mes parents ont rendu à sa famille la dot, et j’ai mis fin au mariage. Ses parents me traitent de sorcière et de femme diabolique. L’histoire a affecté son état mental. Ils disent qu’il n’est plus lui-même depuis son retour.

Mes frères ont pris la responsabilité de mes enfants. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. »

