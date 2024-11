Un « griot » Français dans les bonnes grâces de Sonko et Diomaye…Ça craint !

Il existe des griots au Sénégal. Certains sont des griots de VIP. Mais aucun d’entre eux n’égale ce griot venu de France qui est exceptionnel de par ses missions où transitent des milliards de Francs CFA. Ne travaillant uniquement qu’avec des chefs d’état en exercice ou à la retraite, des « empereurs » déchus ou des politiciens en quête de vengeance, ce griot qui a ses accès dans les hautes sphères à Abidjan, Accra, Cotonou, Dakar, Libreville, Lomé et Yaoundé, ne passe pas inaperçu car à chacune de ses sorties, toutes ces capitales s’affolent. Après avoir chanté dans le Palais de la république, sous Diouf, Wade et Macky Sall, le voilà qui cherche les faveurs de Sonko et Diomaye…

Un griot rode autour du Palais et cherche désespérément une porte d’entrée pour s’y engouffrer. Il veut relancer ses affaires qui ont pris un coup de froid depuis que les anciens présidents africains issus du carré français ont disparu ou sont classés dans les archives des personnes ayant rendu service à leur pays. Ce griot qui ne prospère plus en France a essayé de se faire une place en vain dans la capitale ivoirienne de par ses dernières déclarations fracassantes. Il veut entrer dans les bonnes grâces du nouveau régime en place depuis mars 2024 au Sénégal. Ce griot est un avocat qui n’a jamais plaidé de sa vie…mais qui se fait l’avocat défenseur de faibles présidents africains.

Voici comment le journal « Le Monde » du 12 septembre 2011 définissait ce grand avocat : « Né à Dakar, voici 66 ans, dans une famille d’origine libanaise, Robert Bourgi a été formé à bonne école, celle de Jacques Foccart, grand architecte, auprès du général de Gaulle, de ce système postcolonial dont il se prétend l’héritier. Son métier – vendre à des personnalités africaines des contacts auprès de hauts responsables français – ressemble à s’y méprendre à celui de ces « émissaires officieux qui n’ont d’autre mandat que celui qu’ils s’inventent…Le champ d’action de M. Bourgi est limité, mais juteux. Il s’agit des quelques pays d’Afrique de l’Ouest, anciennes possessions françaises – Gabon, Congo, Côte d’Ivoire –, qui continuent d’entretenir des relations d’interdépendance avec Paris ».

Robert Bourgi aujourd’hui 79 ans, possède la double nationalité Franco Sénégalaise. Dernièrement, cet élément français qui agit au nom de certaines personnalités françaises, avait fait parler de lui en révélant un secret qui concerne l’ancien président Français Jacques Chirac décédé le 26 septembre 2024. Dans son dernier essai intitulé « Ils savent que je sais tout. Ma vie en Françafrique », paru chez Max Milo, Robert Bourgi déclare que Laurent Gbagbo avait remis 3 millions d’euros à Chirac à sa demande. Coutumier des missions secrète, ce griot français est un as des coups fourrés.

« En la matière, son coup de maître est sans doute d’avoir fait filmer par une équipe de Canal+, en avril 2008, la repentance de Claude Guéant dans le bureau d’Omar Bongo, à Libreville, après que Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat à la coopération, eut été limogé pour avoir mis en cause le caractère prédateur du régime gabonais. Face à la caméra, Omar Bongo menace : « Il y a des secrets d’Etat. Il y a des choses qui ne doivent être dites qu’entre chefs d’Etat. » Du Bourgi tout craché.

Aujourd’hui, cet avocat-griot est à nos portes pour chanter les louanges du duo Diomaye-Sonko. Il cherche une porte d’entrée au palais. Et pour cela il va encenser le duo Diomaye-Sonko pour attirer leur attention : « Je ne vois pas ce tandem échouer, au contraire, je le vois réussir à relever le défi. Il peut y avoir de temps à autre des anicroches, c’est normal dans le commerce intellectuel entre individus. Mais je ne vois pas ce tandem échouer, au contraire, je le vois réussir à relever le défi », a- déclaré l’avocat et constitutionnaliste franco-sénégalais, Robert Bourgi, lors de l’émission Grand Jury du dimanche 24 novembre sur les ondes de la RFM.

Bourgi encense le duo Sonko-Diomaye dans un but bien précis. L’avocat a lancé son hameçon et son appât et attend que les poissons mordent. Ousmane Sonko et Diomaye Faye doivent éviter ce genre de « Joker » qui vous ouvre toutes les portes dans l’hexagone. La particularité de Bourgi, c’est qu’il ne sait pas garder un secret. Il raconte tout. Il a été à l’origine de la disgrâce de François Fillon et de sa fin de carrière politique. Il mouille le défunt président Français, Jacques Chirac, 5 ans après son décès. Un homme de cette trempe n’est pas du tout fiable. Le palais ne doit jamais ouvrir ses portes pour ce personnage iconoclaste.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn