Macky Sall, une cible à abattre à tout prix…L’ennemi n°1

S’il y’a une personne qui ne pensait pas avoir tous les problèmes du monde, après la perte du pouvoir, c’est bien Macky Sall. Depuis qu’il a précipitamment quitté le pays, il est dans l’œil du cyclone. Le régime en place veut le faire passer devant une haute Cour de justice pour le juger. Des sénégalais portent plainte contre lui. Ces derniers voient en l’ancien chef de l’État la source de leurs maux. Comme quoi, le prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye est devenu une cible que tout le monde veut abattre.

Même hors du pays, Macky Sall reste au cœur de l’actualité, il ne se passe plus un seul jour sans que son nom ne soit cité par la presse ou des membres du nouveau régime. Le départ précipité de l’ancien président n’est pas du goût de tout le monde. Si cela ne tenait qu’aux membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et aux victimes des événements de 2021 à 2024, le leader de l’Alliance Pour la République (APR) serait pendu pour ses «crimes» présumées.

D’ailleurs, Boubacar Sèye et Cie manoeuvrent en ce sens. Le «collectif des victimes du régime du président Macky Sall» réclament justice. « Macky Sall ne peut pas être au-dessus de la loi. Nous avons besoin de comprendre… Macky Sall devra être extradé au Sénégal pour répondre de ses actes», crient-ils. Ces hommes et femmes ont déjà saisi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme pour demander l’ouverture d’enquêtes approfondies. Ce malgré une loi d’amnistie qui couvre certaines infractions commises durant cette période.

Mais la bande à Boubacar Sèye ne lâche pas du lest. D’anciens détenus politiques pour la plupart, ils veulent tout faire pour que Macky soit jugé. Comme si cela ne suffisait pas, un nouveau collectif, sorti de nulle part, entre dans la guerre anti-Macky. «Touche pas à ma sœur» a saisi la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies et la Cour Pénale Internationale (CPI) pour dénoncer l’inaction des autorités sénégalaises face aux violences sexuelles subies par 79 femmes et jeunes filles entre 2021 et 2023.

Cette association accuse l’ancien président Macky Sall de manquements à ses obligations constitutionnelles, soulignant que l’État doit garantir la protection de tous ses citoyens. Les agressions, perpétrées dans un contexte d’instabilité politique, ont visé des femmes âgées de 23 à 31 ans, parmi lesquelles des étudiantes et des ménagères. Les faits se sont déroulés dans divers lieux, tels que des chantiers abandonnés ou des restaurants. Elle prévoit de publier des témoignages anonymes pour sensibiliser l’opinion publique et intensifier la pression sur les autorités.

Faut se demander en quoi Macky Sall serait-il tenu responsable pour ses faits ? Mais tous les moyens sont bons pour envoyer l’ancien président en prison. Juan Branco fût le premier à se lancer sur cette voie. Il avait soumis une demande d’enquête pour «crimes contre l’humanité» à la Cour Pénale Internationale (CPI) contre Macky Sall, son ancien ministre de l’Intérieur et le commandant de la gendarmerie. Une demande qui n’aura pas connu le succès que la robe noire attendait. Le Parquet national anti-terroriste (PNAT) de Paris a confirmé que le doyen des juges d’instruction a débouté l’avocat.

Mais les patriotes s’accrochent toujours à cette plainte. Jusqu’à présent, ils n’ont pas encore grand chose pour s’en prendre à leur véritable cible. La seule chose qui peut sauver le plan des «anti-Macky» c’est la haute Cour de justice. Malheureusement, elle ne pourra pas faire grande chose tant que la loi contestée de l’amnistie sera maintenue. Elle couvre l’ancien président et une bonne partie des hommes et femmes avec qui il a travaillé. Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, Ousmane Sonko est tombé dans le piège en acceptant ce compromis avec Macky.

Mais Macky Sall ne devrait pas danser très tôt. Le nouveau régime veut faire de lui un exemple. Les patriotes tenteraient le diable pour le voir vivre le même enfer qu’ils ont vécu. Par contre, le prédécesseur de Diomaye est très rusé. Reste à voir la stratégie qu’il a mis en place pour éviter de tomber dans le piège de ses adversaires…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn