Sonko déroute l’opposition…et envoie les «vieux» politiciens au chômage

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) bouscule les habitudes. Ousmane Sonko est en train de s’imposer comme le meilleur leader politique. Il est entré dans l’histoire comme étant celui qui a fait élire des maires, des députés et un président. Cette prouesse des patriotes change la configuration du landerneau politique tel que nous la connaissons. Désormais, les vieux dinosaures politiques n’ont plus leur place dans le jeu. Tout parti qui ne saura pas s’adapter va disparaître.

S’il y’a une personne que la nouvelle opposition doit éviter, c’est bien Ousmane Sonko. Voilà un homme politique qui a réussi à s’imposer. Lorsqu’il était opposant, Sonko était la bête noire de Macky. Arrivé au pouvoir, le leader de Pastef continue de hanter le sommeil de ses adversaires. Avec un esprit bagarreur, il a fini par reduire l’opposition à «sa plus simple expression». Il suffit juste de voir les résultats des élections législatives du 17 novembre 2024 pour s’en rendre compte. Son parti a fait une véritable razzia dans plusieurs départements.

Sonko doit cette réussite à son esprit de guerrier, son puissant parti et des partisans prêts à donner leur vie pour le «PROJET». Des choses que les opposants n’ont pas. La vérité est que le leader de Pastef a le vent en poupe. Il est porté par des jeunes qui croient en lui. Une ascension qui freine toutes les tentatives de ses adversaires. Mais cela ne veut pas dire que le PROS (Président Ousmane Sonko) va gouverner sans opposition. Des personnes tentent déjà de se dresser devant lui.

Mais le leader de Pastef n’aura pas une opposition morte. Ousmane Sonko fera face à un nouveau type d’opposants. La victoire de Pastef aux législatives a démontré que les anciens n’ont plus leur place dans la bataille politique. Non seulement ils n’ont pas l’endurance pour suivre le rythme du jeune régime. Mais ils n’ont plus d’arguments face à Sonko. Ce dernier a réussi à faire d’eux la principale cause des malheurs de tous les sénégalais. Pour beaucoup de sénégalais, ces personnes qui représentent l’ancien système doivent disparaître.

C’est suite à ces accusations que les partis classiques (AFP, PS, Rewmi et PDS) ont presque disparu. Les rares qui résistent doivent s’unir pour avoir un peu de résistance face aux «ultras» de Pastef. Mais ils n’auront pas réussi à faire tomber Sonko. Aux législatives, le parti au pouvoir a raflé au moins 130 sièges à l’Assemblée nationale. Pendant ce temps, les adversaires de Sonko se partagent les miettes. Ce qui en dit long sur les personnes qui essaient de freiner l’ascension de l’actuel premier ministre

Même si les vieux et vieilles ne sont plus de la partie, ils ont des remplaçants. De nouveaux opposants se positionnent face aux patriotes. Ils sont plus jeunes et plus dynamiques. À Taxawu Sénégal, Khalifa Sall s’est effacé au profit de Barthélémy Dias. Ancien compagnon de Macky Sall, Amadou Ba a tracé sa propre voie. Des leaders comme Thierno Bocoum, Bougane Gueye Dany et Anta Babacar Ngom ont aussi décidé de sortir de s’opposer. Ils ont mis sur pied la Coalition Samm sa Kaddu. Et le PUR (Parti de l’Unité pour le Rassemblement) a envoyé son Cheikh Tidiane Youm dans la bataille contre Sonko.

Tout ce beau monde se dresse contre Ousmane Sonko. Ils utilisent les mêmes armes que le leader du Pastef pour lui faire face. Voilà les nouveaux adversaires qui se dressent contre le patriote en chef. Même s’ils ne sont pas encore aussi agressifs, ils risquent d’être un véritable problème pour le PROS. Ils ont la rage de vaincre. Tout ce qu’ils veulent, c’est prendre leur revanche sur l’homme qui fut leur allié dans le passé. Comme quoi, une bataille épique s’annonce dans les jours à venir…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn