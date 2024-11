Les premiers faux pas de Sonko…aveuglé par la haine

Ousmane Sonko est un guerrier qui ne connaît pas la peur. Il aime l’affrontement. Il a battu tous ses adversaires depuis sa résistance de 2021. Il a amené son candidat à la présidence de la République. Et il a aussi fait de son parti PASTEF, la première force politique du Sénégal. Au lendemain des Législatives où les Sénégalais ont confié leur destin à Ousmane Sonko en lui donnant une majorité plus que confortable à l’Assemblée Nationale, le nouvel homme fort du pays annonce les priorités du nouveau régime. Et ces priorités reflètent le sentiment de haine que voue Ousmane Sonko aux dignitaires de l’ancien régime. Cette fixation éloigne Sonko des vraies priorités du peuple.

Il y a 8 mois, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont choisi au 1er tour le candidat proposé par Ousmane Sonko, leader du Parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Cette volonté du peuple de chasser du pouvoir les anciens dignitaires qui ont gouverné ce pays pendant 12 ans, reflétait le sentiment général des populations frustrées et abandonnées par une gouvernance clanique. Et Les Sénégalais ont élu le président Diomaye pour son programme basé sur la politique de rupture proposée par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko.

Et avec les résultats des Législatives, les Sénégalais ont offert à Sonko le pouvoir total de dérouler sa politique de rupture qui offrirait aux Sénégalais, de meilleures conditions de vie. Sur les 165 sièges à l’Assemblée Nationale, les Sénégalais ont donné à Ousmane Sonko et son parti PASTEF une majorité confortable et absolue de plus de 130 députés. Tout ceci pour que le leader du PASTEF ait les coudées franches pour changer le quotidien difficile des Sénégalais. Malgré les attentes des Sénégalais, des responsables du partis PASTEF ont vite fait d’annoncer les priorités des nouvelles autorités qui n’ont rien à voir avec celles des populations.

Selon plusieurs dignitaires de PASTEF qui sont les voix autorisées de parti au pouvoir, les premiers chantiers de Sonko ont été définis. Il s’agit de la loi d’amnistie qui doit être supprimée et de la Haute Cour de Justice qui doit être mise en place pour juger l’ancien président Macky Sall et ses anciens ministres qui sont mis en cause par Sonko. La loi d’amnistie a été adoptée le 28 février 2024 par le Conseil des ministres et approuvée le mercredi 06 mars 2024 par la majorité des députés. Sur les 165 parlementaires, 94 députés ont voté pour son adoption, 49 contre et 3 abstentions.

Que dit cette loi d’amnistie ?

La loi d’amnistie couvrira « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non ». Sonko veut abroger cette loi pour poursuivre l’ex-président, ainsi que des responsables des forces de l’ordre comme Félix Antoine Diome, ex-ministre de l’intérieur, et le général Moussa Fall, ancien patron de la gendarmerie. C’est la haine de Sonko qui le pousse à faire de l’abrogation de la loi d’amnistie et de la Haute Cour de Justice, des priorités.

Ousmane Sonko met au second plan, les vraies priorités qui sont la diminution des prix des produits de premières nécessités, les emplois pour les jeunes, l’amélioration du système sanitaire et du secteur de l’éducation, la rénégociation des accords de pêche, la lutte contre l’insécurité, l’arrêt de l’émigration irrégulière, la révalorisation des salaires, la rélance de l’artisanat, le partenariat avec le secteur privé national et l’adoption d’un nouveau cadre pour les PME/PMI.

Les Sénégalais exigent le « Jog Job ». Ousmane Sonko peut s’occuper des Sénégalais et laisser la justice suivre son son cours avec la poursuite des personnes suspectées de détournements de fonds ou d’objectifs. Ousmane Sonko devrait laisser la justice faire son travail et ne pas interférer dans le travail du procureur et du pool judiciaire financier. Sonko a accusé plusieurs anciens responsables sans respecter Le principe de la présomption d’innocence.

