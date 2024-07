Kédougou : A la découverte de la «Source de Dieu»

LA SOURCE DE DIEU

Le département de Kédougou possède des sites patrimoniaux culturels d’une très grande valeur historique mais aussi des sites naturels moins connus des populations locales et des touristes faute de vulgarisation et de valorisation. Dans ce numéro de « Miroir du terroir », nous allons vous présenter « la source de Dieu », un site situé dans la commune de Dindéfélo.

La source de Dieu est située au milieu des roches sur le plateau de Dandé. Elle forme un petit trou duquel sort de l’eau au milieu du plateau.

Les légendes racontent que ce lieu serait un don de Dieu pour ce village car c’était le seul point d’eau qui ne tarissait pas pendant la saison sèche. C’est une curiosité naturelle car ce point d’eau est situé dans un milieu sec (en période sèche).

L’eau de ce trou aurait des vertus mystiques, ainsi des gens viennent même de la Guinée pour en boire.

Cette vidéo a découle de la cartographie des sites touristiques et culturels du département de Kédougou. Cette cartographie a été réalisée dans le cadre de la coopération entre les Départements de l’Isère et de Kédougou et en partenariat avec l’association des minorités ethniques et l’ONG Tétraktys grâce au financement du dispositif conjoint.

Correspondance particulière de Adama Diaby