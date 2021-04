Côte d’Ivoire : cet homme surpris sur la fillette de 4 ans

Un homme de 57 ans a été surpris en pleine tentative de viol sur une fillette de 4 ans à Cocody. L’homme a été dénoncé par un témoin de la scène, qui a alerté des proches et la police.

» K E, âgé de 57 ans et domicilié à Cocody Danga, a été interpellé par les services de Police au moment où il s’apprêtait à des attouchements sur une fillette âgée de 4 ans, après avoir pris soin d’enlever sa ceinture et son pantalon pour entamer sa crapuleuse et indélicate besogne » a révélé une magazine de la place. Selon la même source, l’homme serait de nationalité togolaise.

Heureusement, l’agresseur a été arrêté avant qu’il ne passe à l’acte. Selon la loi, il écopera d’une peine de plusieurs années derrière des barreaux d’une prison.