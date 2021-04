Nigeria : cet acteur de Nollywood est décédé hier

L’acteur vétéran de Nollywood, Bruno Iwuoha, est décédé après avoir perdu une longue bataille contre le diabète et la cécité. Il était âgé de 68 ans.

Il est décédé à l’hôpital national d’Abuja au début de la journée le samedi 10 avril.

L’acteur né dans l’État d’Abia était dans le coma depuis environ trois semaines avant d’abandonner. Son corps a été déposé à la morgue de l’hôpital.

Le cinéaste, Derek Zai, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour le pleurer. Il a écrit;

«Un homme bon, est rentré à la maison pour être avec son père, papa, c’est si douloureux de faire ça, nous t’aimons mais Dieu t’aime plus ”

Bruno Obinna Iwuoha a joué dans de nombreux films et a également remporté plusieurs prix dans sa carrière. Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux 3èmes Africa Movie Academy Awards pour sa performance dans le film «Les péchés de la chair».

Certains des autres films où il a présenté sont: World Apart, Magic Cap, Keeping Close, Another Bondage, Faces Of Love, Days Of Hatred, Two Bad Boys.