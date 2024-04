Waly Diouf Bodian sur sa nomination : « Je me considère en mission »

Au lendemain de sa nomination comme directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian a réagi. Le nouveau directeur du port se dit être en mission pour la réalisation du projet proposé par le président de la République.

« C’est une réaction de quelqu’un qui est devant une mission particulière qui s’intègre dans le cadre du projet que le président Diomaye Faye a proposé aux Sénégalais qui l’ont accepté, c’est-à-dire un projet qui va dans le sens d’un certain nombre de ruptures dans la marche du pays. Je me considère comme quelqu’un qui est en mission et qui va devoir se mettre un peu comme tous les gens qui, comme moi, viennent d’être nommés à des postes de responsabilité », a déclaré Waly Diouf Bodian sur Rfm.

À propos des priorités qui l’attendent à la tête du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian estime qu’il est encore tôt pour en parler. Mais l’inspecteur des impôts et des domaines compte rendre le port encore plus performant. « Le port est une structure importante. Pour pouvoir décliner une feuille de route, il va falloir s’imprégner un peu de ce qui se passe au niveau du port pour pouvoir parler de priorités. Mais d’ores et déjà, je suis un fonctionnaire aguerri qui est dans l’Administration sénégalaise depuis 20 ans au niveau de la Direction générale des Impôts et des Domaines et je pense qu’au niveau du port, on pourra apporter nos touches pour faire en sorte de garder la structure dans une zone, dans une logique de performance », promet-il.