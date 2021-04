Une femme morte se réveille dans le frigo de la morgue

Une femme déclarée morte par erreur suite à un accident de la route près de Johannesburg a été retrouvée vivante dans un réfrigérateur de la morgue.

C’est une histoire digne d’un film d’épouvante. En 2018, une femme victime d’un accident de la route à Carletonville, près de Johannesburg, en Afrique du Sud, contacte les secours. À leur arrivée sur les lieux, ces derniers constatent aussitôt la mort de trois individus, dont la femme en question, impliqués dans le carambolage. Quelques heures après le drame, cette dernière est donc transportée à la morgue et placée dans un réfrigérateur, comme il est d’usage dans ce genre de situation. Seulement voilà, un employé de la chambre mortuaire découvre par hasard que la victime est bel et bien vivante… Aussitôt, cette dernière est alors transportée dans l’hôpital le plus proche pour recevoir des soins.

Une erreur de diagnostic qui semble dingue… En particulier pour les proches de la victime qui n’ont pas tardé à s’exprimer : « Nous ne parlerons qu’en présence de la police, des ambulanciers et des responsables de la morgue impliqués dans cette histoire, mais nous voulons des réponses. C’est tout ce que nous souhaitons et nous n’avons aucune clarté sur ce qu’il s’est passé pour le moment », avaient déclaré ces derniers à l’époque.

Les gérants de la compagnie d’ambulance « Distress Alert » qui ont constaté par erreur la mort de la victime ont quant à eux confirmé que cette dernière « n’avait montré aucun signe de vie » au moment de leur arrivée sur les lieux de l’accident. De ce fait, les secouristes impliqués dans cette affaire ont tenu à souligner que « la cause de cet incident n’est pas liée à un défaut de formation des ambulanciers. »