Les 5 villes les plus riches d’Afrique

Dans ce classement des 5 villes les plus riches d’Afrique, une seule en Afrique de l’ouest, une dans le nord et trois dans le sud.

Johannesburg

La capitale économique d’Afrique du Sud, Johannesburg, serait la ville la plus riche d’Afrique, avec une richesse totale détenue dans la ville s’élève à 276 milliards de dollars américains (154 343 milliards FCFA), selon un rapport d’AfrAsia Bank et New World Wealth.

Le Cap

La deuxième place est également occupée par une autre ville sud-africaine, Le Cap.

Lagos

Le Caire

Avec une économie basée essentiellement sur le tourisme, les services financiers, les matériaux l’immobilier et la construction, le Caire, serait la troisième vielle la plus riche d’Afrique, après Johannesburg et Le Cap. L’immense capitale égyptienne détient 140 milliards de dollars américains (78 290 milliards FCFA) de richesse. Elle devance Lagos, dont la richesse totale détenue dans la ville s’élève à 108 milliards de dollars américains (60 395 milliards FCFA). Les principaux secteurs de la bouillante capitale économie du Nigeria seraient les matériaux de base, l’immobilier et la construction, les télécommunications, les transports et les services financiers.

Durban

La ville côtière de la province du KwaZulu-Natal, Durban, occupe la cinquième place dans ce classement. Connue pour ses influences africaines, indiennes et coloniales, la richesse totale détenue dans la ville s’élève à 55 milliards de dollars américains (30 756 milliards FCFA). Les principaux secteurs de la ville comprennent : l’immobilier, la finance, la santé, la construction, la vente au détail et les transports.