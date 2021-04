Elle découvre le jour du mariage de son fils que la mariée est…sa fille perdue

Une femme a découvert lors du mariage de son fils que la mariée était sa fille perdue depuis longtemps.

La femme assistait au mariage à Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine, le mercredi 31 mars, lorsqu’elle a remarqué la tache de naissance sur la main de la mariée et s’est rendu compte que c’était la fille qu’elle avait abandonnée au bord d’une route il y a plus de 20 ans.

Selon les médias chinois, la femme a approché les parents de la mariée pour leur demander s’ils avaient adopté leur fille il y a plus de 20 ans.

La famille a été choquée par la question car c’était un secret pendant tant d’années, mais a révélé qu’ils avaient trouvé une petite fille au bord de la route il y a longtemps et qu’elle était avec eux depuis.

Quand la mariée a appris la nouvelle, elle a fondu en larmes.

Elle avait tellement désespéré de connaître sa famille biologique qu’elle a décrit le moment comme étant “plus heureux que le jour du mariage lui-même”.

Cependant, l’histoire a pris une autre tournure quand il a été révélé qu’il n’y aurait aucune objection au mariage car le marié a également été adopté, par conséquent, ils ne sont pas des parents par le sang.

Selon Oriental Daily, la femme avait adopté un garçon après avoir perdu tout espoir dans la recherche de sa fille disparue.

Elle avait cherché sa fille pendant des années en vain.

La mariée craignait d’épouser son frère aîné, mais sa mère, perdue depuis longtemps, a déclaré qu’elle n’avait aucune objection au mariage car ils ne sont pas des frères et sœurs biologiques.

La mariée a été soulagée et a procédé à la cérémonie.

Tous les invités qui sont venus au mariage ont entendu parler de la double célébration et ont adressé leurs meilleurs vœux au couple et à la mère et à la fille.