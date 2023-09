Côte d’Ivoire : Le prix du riz plafonné à…

Dans un arrêté interministériel daté du 11 septembre 2023, notamment des ministères du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, celui de l’Economie et des finances, puis du Budget et du portefeuille de l’Etat, le gouvernement plafonne les prix de certains produits de grande consommation.

Selon l’arrêté interministériel, visant à lutter contre la cherté de la vie, le plafonnement des produits de grande consommation ciblés, sont ceux figurant sur la liste des produits soumis à la réglementation de la concurrence et des prix.

Des produits ont été retirés de l’annexe de l’arrêté interministériel du 16 novembre 2022 portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Il s’agit du riz papillon 5% brisure 50 Kg (Viet) ; riz papillon bleu Pak. 5% brisure 50 Kg ; riz papillon jaune Thai 5% brisure 50 Kg.

Sont également retirés, le riz village bleu Pakis. 100% brisure 50 Kg ; le riz village vert Indien 100% brisure 50 Kg ; le riz carnaval bleu Pakistan 5% brisure 50 Kg et le riz Bella Luna jaune Indien 5% brisure 50 Kg, mentionne l’arrêté interministériel.

Les produits de tomate retirés de l’annexe de l’arrêté interministériel de ce 11 septembre 2023 sont notamment la Tomate Solemio 800g x 12 ; la Tomate Solemio 400g x 24 ; la Tomate Salsa boîte 800g x 12 et la Tomate Salsa 400g x 24.

Plafonnement des prix du riz

Les nouveaux prix maxima TTC (Toute taxe comprise) des riz faisant l’objet de modification à Abidjan et dans un rayon de 30 Km concernent le riz U.S violet brisure 50 Kg Thai ; le riz Uncle Sam brisure rouge x 50 Kg (Thai) ; le riz chinois Savannah 50 Kg et le riz papillon vert Ind. 5% brisure 50 Kg.

Pour le riz U.S violet brisure 50 Kg, le prix maximum TTC importateur à Abidjan est de 24.500 Fcfa, le prix maximum TTC grossistes est de 24.500 Fcfa, le prix chez les demi-grossistes est 24.800 Fcfa ; le prix maximum TTC détaillants est 25.800 Fcfa et le prix maximum TTC détaillants au Kg est 515 Fcfa.

Concernant le riz Uncle Sam brisure rouge x 50Kg Thai, le prix maximum TTC importateurs à Abidjan est de 24.000 Fcfa, les prix maxima TTC grossistes est de 24.000 Fcfa, le prix chez les demi-grossistes est 24.300 Fcfa ; prix maxima TTC détaillants est 25.300 Fcfa et les prix maxima TTC détaillants au Kg est 505 Fcfa.

Quant au riz chinois Savannah 50 Kg, le prix maximum TTC importateurs à Abidjan est de 22.000 Fcfa, le prix maximum TTC grossistes est de 22.000 Fcfa, le prix chez les demi-grossistes est 22.300 Fcfa ; le prix maximum TTC détaillants est 23.300 Fcfa et le prix maximum TTC détaillants au Kg est 460 Fcfa.

Pour le riz papillon vert Ind. 5% brisure 50 Kg, le prix maximum TTC importateurs à Abidjan est de 24.000 Fcfa, les prix maxima TTC grossistes est de 24.000 Fcfa, le prix chez les demi-grossistes 24.300 Fcfa ; le prix maximum TTC détaillants est 25.300 Fcfa et le prix maximum TTC détaillants au Kg est 505 Fcfa.

L’arrêté arrêté interministériel souligne que les prix et les marges ainsi déterminés peuvent faire l’objet de révision après concertation du gouvernement avec les acteurs des secteurs concernés, en cas d’évènement modifiant de façon significative la structure des prix.

