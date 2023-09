Amadou Ba candidat BBY : La DSE/APR des Pays Bas en phase avec Macky

Son Excellence Macky Sall, c’est avec un immense enthousiasme et une profonde conviction que la DSE des Pays-Bas exprime son soutien total et inconditionnel à votre décision de désigner, à la suite d’une large consultation, Monsieur Amadou Ba comme candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Composée de citoyens engagés et attentifs à la politique sénégalaise, nous avons l’opportunité en tant DSE des Pays Bas de suivre de près le parcours et l’action de Monsieur Amadou Ba au sein de votre gouvernement et au sein de l’Assemblée nationale. Sa compétence, son dévouement et son engagement envers le développement et le progrès du Sénégal sont incontestables. En effet, tout au long de sa carrière politique, il a démontré sa capacité à travailler avec diligence pour le bien-être de notre nation.

Monsieur Amadou Ba a joué un rôle majeur dans la gestion des finances publiques en tant que ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, et ses réalisations dans ce domaine méritent une reconnaissance particulière. Sa vision économique, son expertise en matière de gestion des ressources, et sa capacité à mobiliser des ressources pour des projets de développement ont grandement contribué à la croissance économique que le Sénégal a connue au cours de ces dernières années.

De plus, son engagement envers l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes et la lutte contre la pauvreté ne fait aucun doute. Il a montré qu’il avait à cœur le bien-être de chaque citoyen sénégalais, et nous sommes convaincus qu’il continuera à œuvrer en ce sens en tant que candidat à la présidence.

Monsieur le Président, militants de l’APR et de la coalition ‘’Benno Bokk Yaakaar’’ votre choix d’Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de 2024 est un signal fort de votre volonté de poursuivre le développement et la prospérité du Sénégal. Nous sommes persuadés qu’il incarne les valeurs et les idéaux de notre mouvement politique, et qu’il est le candidat idéal pour diriger notre pays vers un avenir meilleur.

En conclusion, nous tenons à vous assurer de notre soutien indéfectible à la candidature de Monsieur Amadou Ba, et nous nous engageons à travailler activement pour faire en sorte que sa vision et son programme politique atteignent chaque coin du pays.

Par M. Abou KANE,