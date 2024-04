Côte d’Ivoire : Ouattara reçoit la visite du président italien

Le président italien Sergio Mattarella était mercredi en visite en Côte d’Ivoire où il a rencontré son homologue Alassane Ouattara pour évoquer notamment la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et sur les questions migratoires.

« Ce mercredi, l’entretien entre le Président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue italien, Sergio Mattarella, en visite officielle en Côte d’Ivoire, a été l’occasion d’évoquer les voies et moyens de renforcer et de diversifier les excellentes relations d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Italie, ainsi que les sujets régionaux et internationaux, notamment les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique de l’Ouest, la lutte contre la migration irrégulière et les crises en Ukraine et à Gaza », renseigne la présidence ivoirienne.