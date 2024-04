Le Khalife de Bambilor au président : « Le dialogue intercommunautaire et interreligieux doit être encouragé… »

Le nouveau président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a pris fonction ce 02 avril. Une occasion saisie par le khalif de Bambilor Thierno Amadou Ba de lui faire un vibrant hommage avant de lui lancer un message.

« Je tiens tout d’abord à vous adresser mes félicitations les plus sincères pour votre élection à la présidence du Sénégal. Permettez- moi d’abord d’adresser mes plus chaleureuses félicitations à votre prédécesseur, son Excellence, Monsieur Macky Sall, pour son brillant magistère en tant que Président de la République du Sénégal. Son leadership dévoué et son engagement envers le développement et le bien-être de notre nation ont été des sources d’inspiration pour de nombreux citoyens, y compris ceux qui font partie de notre communauté religieuse », a-t-il dit d’emblée. Il est également revenu sur les défis qui attendent le nouveau chef de l’Etat.

« Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakher Faye, C’est avec un profond sens du devoir et de l’espoir que je vous écris aujourd’hui, conscient des défis mais également des opportunités qui vous attendent dans l’exercice de vos fonctions. Je souhaiterais partager avec vous une pensée qui, je crois, est essentielle pour le développement et le bien-être de notre nation. Je vous invite à considérer à juste titre l’importance d’allier continuité et innovation dans la gestion des affaires publiques », a indiqué le khalif de Bambilor. En d’autres termes, rappelle-il, « il est crucial de respecter les fondements et les acquis qui ont fait la force de notre pays tout en embrassant le changement et en adoptant des approches novatrices là où cela est nécessaire ». « La continuité, dans ce contexte, implique de reconnaître et de valoriser les réussites et les progrès réalisés par vos prédécesseurs. Il est essentiel de bâtir sur les bases solides qui ont été posées dans divers domaines, que ce soit sur le plan économique, social, politique voire religieux. Les politiques et les programmes qui ont démontré leur efficacité doivent être préservés et renforcés, afin de garantir une croissance durable et un développement inclusif pour tous les citoyens », a-t-il fait savoir.

Cependant, estime le khalif, « la continuité ne signifie pas l’immobilisme ». En effet, « face aux défis émergents et aux nouvelles réalités auxquelles notre pays est confronté, il est impératif d’adopter une approche innovante et dynamique dans la gestion des affaires publiques. Cela nécessite d’être ouvert au changement, de remettre en question les paradigmes établis et d’explorer de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés ».

« En combinant habilement continuité et innovation, vous pourrez insuffler un nouvel élan à notre nation et répondre de manière efficace et adaptée aux aspirations de notre peuple. Je vous encourage donc vivement à embrasser cette approche équilibrée dans la gestion des affaires du Sénégal, sachant que vous avez le soutien et les prières de nombreux citoyens, y compris de la communauté religieuse, dans cette noble entreprise », a-t-il dit.

« Son excellence, je vous exhorte à promouvoir l’unité nationale en valorisant la diversité qui caractérise notre pays. En cultivant un esprit d’inclusion et de respect mutuel, nous pouvons surmonter les divisions et travailler ensemble à la construction d’une nation forte et solidaire. Le dialogue intercommunautaire et interreligieux doit être encouragé pour favoriser la compréhension et la cohésion entre toutes les composantes de notre société », rappelle-t-il au niveau locataire du Palais de la République.

« Avec insistance, je vous encourage à faire de la justice sociale et de l’équité une priorité absolue de votre mandat présidentiel. Le Sénégal est riche en ressources humaines et naturelles, mais nous devons veiller à ce que ces richesses profitent à tous les citoyens, en particulier aux plus démunis. Il est impératif de mettre en place des politiques et des programmes qui garantissent l’accès équitable à l’éducation, à la santé, à l’emploi et à d’autres services essentiels », précise-t-il. Et de demander au président de la République, pour l’avenir, « d’instaurer une politique saine de reddition de comptes dans la gestion des affaires publiques »: « la confiance des citoyens envers leurs dirigeants est essentielle pour assurer la stabilité et le développement de notre nation. Je vous encourage donc à promouvoir une gouvernance ouverte, où les décisions sont prises dans l’intérêt supérieur du peuple et où la corruption est combattue avec détermination », a-t-il indiqué.

« Collaborez activement avec l’université car elle occupe une place privilégiée dans la société, car elle est le creuset de la connaissance, de la recherche et de l’innovation. En la plaçant au cœur de notre agenda national, nous pouvons bénéficier de ses nombreux avantages pour stimuler la croissance économique, renforcer les institutions démocratiques, promouvoir le progrès social et cultiver le capital humain nécessaire à la prospérité de notre nation. En plaçant l’université au centre de toutes nos actions politiques, sociales et économiques, nous pouvons créer les conditions propices à la prospérité et au bien-être de notre nation. Je vous encourage donc vivement, Excellence, à accorder une attention particulière à l’université dans votre programme de gouvernement, en investissant dans son développement, en valorisant ses contributions et en la plaçant au cœur de notre vision collective pour l’avenir du Sénégal », a-t-il fait savoir.

Le khalif de Bambilor le convie aussi à accorder une attention particulière aux besoins et aux préoccupations des Sénégalais de la diaspora, qui sont des acteurs clés dans la construction de notre nation. « En les accompagnant, vous renforcerez les liens qui nous unissent en tant que peuple sénégalais et contribuerez à promouvoir le développement et le bien-être de notre pays. Sachez aussi que les flux migratoires irréguliers représentent un défi majeur pour notre pays, entraînant des risques pour la sécurité, la stabilité économique et le bien-être des migrants eux-mêmes. Il est impératif de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir ces déplacements non contrôlés, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux des personnes concernées. Je vous exhorte donc à engager des concertations inclusives avec toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des flux migratoires, y compris les gouvernements des pays de destination et de transit, les organisations internationales, la société civile, les communautés locales et les migrants eux-mêmes », a-t-il déclaré.

De même, il l’invite « à puiser dans les valeurs spirituelles et morales qui ont toujours été au cœur de notre identité en tant que peuple sénégalais ». « Que l’intégrité, la compassion et la bienveillance guident chacune de vos actions et décisions en tant que dirigeant. Puissiez-vous être un exemple inspirant de leadership responsable et éthique pour les générations futures », a-t-il avoué.

Et dans cette optique, il invite « respectueusement » son administration « à accorder une attention particulière aux guides religieux et à leurs contributions précieuses à la stabilité et au bien-être de notre nation ». « Je vous exhorte à les considérer comme des partenaires indispensables dans vos efforts visant à promouvoir le développement socio-économique, à renforcer les institutions démocratiques et à favoriser l’harmonie sociale. Toutefois, il est crucial que tout dialogue et toute collaboration entre votre gouvernement et les guides religieux se fassent sans faiblesse ni discrimination, en reconnaissant la diversité religieuse et en respectant la liberté de religion de tous les citoyens. Ensemble, nous pouvons travailler à construire un Sénégal où la tolérance, le respect mutuel et la coopération sont les piliers de notre société. Dans l’histoire du Sénégal. Les guides religieux sont de véritables médiateurs, des diplomates au service de la cohésion sociale. Votre mission est de pérenniser cet atout pour l’intérêt général,

Mieux, permettez-moi de souligner l’importance cruciale de la médiation religieuse dans le contexte mondial actuel, et plus particulièrement du rôle que peuvent jouer nos guides religieux sénégalais dans ce domaine. En effet, le Sénégal bénéficie d’une tradition de coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses, et nos guides religieux sont largement reconnus pour leur rôle de promoteurs de la tolérance, du dialogue interreligieux et de la paix », a-t-il fait savoir. « Sous votre tutelle, le Sénégal pourrait être, en ce sens, un modèle pour le monde entier dans la construction d’un monde meilleur. En effet son excellence, je crois fermement que le Sénégal a le potentiel de devenir un modèle de diplomatie religieuse contemporaine, en s’inspirant des valeurs et des pratiques de nos guides religieux. En mettant en avant notre expérience unique de vivre ensemble dans la diversité, nous pouvons jouer un rôle de premier plan dans la promotion du respect des droits humains, de la liberté religieuse et de la compréhension mutuelle à l’échelle mondiale. Restez humble et humblement conscient de la responsabilité qui vous incombe. Vous avez été élu pour servir le peuple sénégalais, et cela nécessite un engagement profond envers le bien-être de tous, en particulier des plus vulnérables. Que Dieu vous accorde la sagesse et la force nécessaires pour accomplir votre mandat avec succès, dans le respect et la dignité de tous les citoyens du Sénégal. Avec mes salutations respectueuses et mes meilleurs vœux », a conclu Thierno Amadou Tidiane Ba.

Aly Saleh