Coup de foudre ! Deux (2) miss se marient en secret

Après leur coup de foudre lors d’un concours, deux Miss se marient en secret…

Miss Argentine et Miss Porto Rico ne se quittent plus depuis leur participation au concours de Miss Grand International en 2020. Secrètement en couple, Fabiola Valentin et Mariana Varela viennent d’annoncer leur mariage.

Heureuses et amoureuses. Miss Argentine et Miss Porto Rico viennent d’annoncer leur union sur Instagram, révélant par la même occasion leur idylle au grand jour. Fabiola Valentin et Mariana Varela se sont mariées le 28 octobre à San Juan, la capitale de Porto Rico. Le mariage gay y est légal depuis 2015.

Les deux jeunes femmes se sont rencontrées en 2020 dans les coulisses du concours de Miss Grand International. “Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous vous en ouvrons les portes pour un jour spécial”, ont-elles écrit sur leur compte Instagram en légende d’une vidéo. Le petit clip retrace leurs deux ans d’histoire d’amour, de leur rencontre à leurs fiançailles.

Dans les commentaires de leur publication Instagram, de nombreuses autres Miss ont félicité le couple. “Merci pour tout cet amour! Nous sommes très heureuses et chanceuses. Je vous souhaite que l’amour que vous nous donnez vous revienne multiplié! Merci infiniment”, a remercié la mariée Mariana Varela.

source 7/7