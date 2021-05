Coup de tonnerre : Bill et Melinda Gates divorcent

Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce après 27 ans de mariage. Ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation.

Après 27 ans de mariage, le couple Bill et Melinda Gates divorce. « Nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple », annoncent-ils sur Twitter. A la tête de la fondation éponyme dédiée à la lutte contre les maladies et la malnutrition, Bill et Melinda ont trois enfants. Le couple s’est rencontré en 1987 au sein de Microsoft et s’est marié en 1994 à Hawaï.

A la tête d’une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Bill Gates, quatrième fortune mondiale, derrière Jeff Bezos et Elon Musk et devant Bernard Arnault, s’était engagé il y a 7 ans déjà à consacrer la moitié de sa fortune aux plus pauvres. Il s’agit du deuxième divorce du mania de l’informatique qui a déjà annoncé l’année dernière la session de toutes ses activités au sein de Microsoft dont il avait renoncé à la présidence en 2014 pour se consacrer à la philanthropie.

Le couple continuera à travailler ensemble au sein de la fondation, la plus grande au monde avec 1 600 collaborateurs et 53 milliards de dollars de dons en 20 ans. Bill Gates, 65 ans, et sa femme, 56 ans, ont prié le public de donner à leur famille «l’espace et l’intimité» nécessaires pour pouvoir «commencer à [s’]adapter à cette nouvelle vie».