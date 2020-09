Classement des hommes les plus admirés en 2020

L’institut de recherche YouGov à travers une enquête menée sur plus de 45 000 personnes dans 42 pays a recensé les hommes les plus admirés au monde. À la tête, L’ancien président des États-Unis Barak Obama suivi de grands hommes d’affaires et de la star planétaire du football Cristiano Ronaldo qui se place lui devant son rival Messi et Donald Trump.

Pour l’ancien président américain Obama ceci est la première fois qu’il se place au sommet du classement des hommes les plus admirés au monde 2020. Il devance ainsi le fondateur de Microsoft Bill Gates deuxième et le portugais Cristiano Ronaldo arrive sixième devant l’international argentin et l’actuel président des États-Unis.

Le Top 10 des hommes les plus admirés au monde

Barack Obama

2. Bill Gates

3. Xi Jinping

4. Narendra Modi

5. Jackie Chan

6. CRISTIANO RONALDO

7. Jack Ma

8. Dalaï Lama

9. Elon Musk

10. Keanu Reeves