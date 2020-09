Insupportable ! Mansour Faye insulte le Sénégal…

Encore son dérapage verbal : Mansour Faye défie toute la République

Voilà un homme politique qui en dehors de son arrogance démesurée, se met dans la peau d’un intouchable. Ce que n’ose même pas prononcer le Chef de l’Etat Macky Sall, c’est Mansour Faye, son beau-frère, ministre par inadvertance républicaine qui ose crier haut et fort qu’il ne déférera à aucune convocation de l’Office national de lutte contre la corruption et la concussion (OFNAC). La République est à l’envers.

Dans quel pays, nous retrouvons-nous ? Mansour Faye est la seule personne au Sénégal pour oser défier une institution républicaine comme l’OFNAC. Mansour Faye insulte tout le Sénégal. Le Président de la République Macky Sall est interpellé. Mansour Faye vient de commettre une forfaiture, et doit être limogé de ce fait. Sauf, si le Sénégal est une République où il existe des intouchables.

Mansour Faye ne peut provoquer tout le Sénégal à ce point en déclarant sans honte bue, alors qu’il est interrogé par la RFM que « si l’OFNAC me convoque, je n’irai pas. L’OFNAC n’a pas vocation à convoquer un ministre. Ça ne fait pas partie de ses compétences. En tant que ministre, je ne répondrai pas ». C’est tout le Sénégal qui se trouve insulté par le ministre du Développement territorial et de l’Equité sociale. Pourtant, il est interpellé à cause de sa gestion très controversée et jugée nébuleuse de l’aide alimentaire d’urgence que le Chef de l’Etat Macky Sall avait décrétée à l’endroit des populations rendues vulnérables par la Covid-19.

Mansour Faye affaiblit une institution républicaine qu’il se doit de protéger en tant que ministre de la République. Mansour Faye se rend la seule personne au Sénégal qui n’a de compte à rendre à personne. Son arrogance montre à quel point, il a des problèmes de communication.

Mansour Fay est en train de révéler sa véritable personnalité au peuple sénégalais. C’est pourquoi, il perd toujours tout contrôle même quand il est en face de journalistes ? Souvenez-vous, lorsqu’il se mettait tout en sueur (photo ci-dessus), lors d’une de ses conférences de presse. Et, il vient de de le démontrer avec son dérapage verbal, vraiment démesuré en défiant toute la République.

