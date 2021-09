Coup d’Etat : Air Sénégal annule ses vols en Guinée

La compagnie Air Sénégal a annulé ses vols en destination de la Guinée. Ce en raison du coup d’Etat de ce dimanche. « Les vols HC 209 (Dakar – Conakry) et HC 210 (Conakry) du dimanche 5 septembre 2021 sont annulés, en raison de la situation qui prévaut actuellement dans la capitale guinéenne. Air Sénégal vous présente ses sincères excuses pour cette interruption de service et rappelle que la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel », renseigne le communiqué de la compagnie aérienne.

Pour rappel, le colonel Mamady Doubouya, putschiste en chef, est à la tête d’une unité d’élite de l’armée et des éléments du Groupement des forces spéciales (GPS) qui a renversé le président guinéen Alpha Condé.