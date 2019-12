Coupe de la Confédération: Pyramids réalise un carton, Agadir assure

La première journée de la Coupe de la Confédération 2019-2020, disputée le 1er décembre, avait donné une première indication : le Pyramids FC n’entrait pas dans la compétition avec l’intention de n’y faire que de la figuration. La deuxième, jouée ce dimanche 8 décembre, sonne comme une confirmation sans appel : le club coaché par Sébastien Desabre a de sérieux arguments à faire valoir.

Dans le groupe A, il se peut même que l’enjeu principal ne réside qu’à un duel entre Égyptiens. Les deux clubs égyptiens engagés dans cette Coupe de la Confédération s’y trouvent et occupent les deux premières places après deux journées. Honneur à Pyramids, qui a réalisé le plus gros carton de ce dimanche en écrasant les Mauritaniens de Nouadhibou (6-0). L’Égyptien Mohamed Farouk et l’Ivoirien Wilfried Kanon ont chacun inscrit un doublé (dont un très beau coup franc direct pour le premier), tandis que le Ghanéen John Antwi et le Burkinabè Eric Traoré ont scoré à une reprise chacun.

El Masry aurait pu signer la deuxième plus grosse victoire du jour face à Enugu. Le club basé à Port-Saïd menait 4-0 avant de se relâcher en toute fin de match et de concéder deux buts, contre un contre son camp, et de ne l’emporter finalement que plus modestement (4-2). Il n’empêche qu’après deux journées, Pyramids et El Masry comptent chacun 6 points, contre 0 pour Enugu et Nouadhibou, qui ont en plus des différences de buts négatives assez importantes (-4 et -7).