Coupe du Sénégal : Les 16es de finale se jouent à partir de ce mardi

Les 16es de finale de la Coupe du Sénégal, initialement prévus la semaine dernière, débuteront finalement ce mardi 30 avril. Cette phase verra des confrontations captivantes, notamment entre Casa Sports et Génération Foot, deux équipes de Ligue 1 qui se sont déjà affrontées dimanche dans le cadre de la 21e journée de championnat. Ce match est perçu comme une finale avant l’heure entre ces deux formations.

En parallèle, l’As Pikine et Stade de Mbour, ce dernier ayant été finaliste malchanceux lors de la précédente édition, promettent également une rencontre intense. D’autres équipes de Ligue 1 affronteront des adversaires apparemment plus faibles, assurant ainsi des matchs potentiellement asymétriques et passionnants.

Des équipes comme Teungueth FC, leader actuel du championnat, et le Jaraaf, détenteur du titre, se mesureront respectivement à l’As Bambey et à Haayo d’Agnam. En outre, des équipes de Ligue 2 auront également l’occasion de démontrer leur valeur, donnant lieu à des duels équilibrés et imprévisibles. Ces rencontres se dérouleront entre le 30 avril et le 2 mai, promettant aux fans du football sénégalais des moments de sport intensément compétitifs.