Covid-19 à Linguère…un maire interdit les marchés

La covid-19 continue son bonhomme de chemin en territoire sénégalais. Ce qui n’est pas une exception. En effet, depuis quelques semaines la seconde vague s’est installée avec une courbe des contaminations repartie à la hausse.

Une situation qui pousse les autorités administratives et sanitaires à prendre des mesures pour endiguer la progression de la pandémie covid-19 au plan national. Dans cette dynamique, à Labgar, dans le département de Linguère, le maire Idrissa Diop a acté un arrêté portant suspension, de façon temporaire, du marché hebdomadaire dit « louma ».

«Le marché hebdomadaire de Labgar est temporairement suspendu, compte tenu de la recrudescence de la Covid-19 dans le département de Linguère. Cette pandémie continue de faire des ravages et les cas se multiplient au quotidien. Conscient de la propagation rapide de la pandémie et des suites de consultations effectuées auprès des autorités administratives, sanitaires, élus, notables et acteurs, au niveau du marché, le louma de Labgar est suspendu jusqu’à nouvel ordre, et ce, à compter du mardi 29 décembre 2019».

Le même texte indique que toute violation du présent arrêté sera punie, conformément aux lois et réglements en vigueur.