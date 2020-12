Balade en voiture : Macky n’ose pas en…banlieue

Le Président de la République, Macky Sall est un être extraordinaire. Le chef de l’État s’est offert une balade dans la capitale apprivoisée ce week-end.

Confortablement installé dans son bolide, en compagnie de sa fille, masque bien porté, lunettes bien vissées, le président Macky n’avait qu’une seule envie : être au volant lui-même et pédaler. Dans sa pensée, il a dû se dire que tout est rose dans « sa » capitale, la ville de Dakar. Ce qui est différent d’effectuer un tour en banlieue, là où les populations peinent à rallier la ville à cause des travaux du Bus rapid transit (Brt). Là où les routes sont impraticables et sinueuses, son Excellence ne penserait pas y faire un tour avec son bolide.

Source Tribune