L’ARTP réclame 1 milliard FCFA à…Bougane Gueye Dany

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) vient d’envoyer une notification à Bougane Gueye, président du mouvement Gueum sa bopp et président directeur général du groupe Dmedia, lui demande de payer la somme de plus d’un milliard Cfa.

Et l’ARTP menace de le couper si Bougane ne paie pas :

«Pour rappel, les articles 28 et suivants du décret N°2019-591 du 14 février 2019 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes disposent que l’agent comptable de l’Artp, à défaut d’exécution volontaire, peut délivrer une contrainte qui comporte les effets d’un jugement. En vertu de ce qui précède, ce commandement de payer vous est servi et vaut mise en demeure» écrit l’ARTP.

Bougane Gueye paye-t-il son engagement auprès des couches défavorisées en réclamant de meilleures conditions pour les pêcheurs, étudiants, paysans ?