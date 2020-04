Covid-19…Amadou Ba s’est entretenu avec son homologue chinois

Par ces derniers temps, les relations entre états étaient relativement refroidies par la pandémie du Covid-19. Chaque pays s’occupe d’abord de ses cas et de ses stratégies pour combattre le COVID-19.

La Chine, premier pays affecté par le virus s’en est sortie et se relève petit à petit.

C’est dans cet ordre d’idées que le Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur son excellence Mr Amadou Bâ a échangé avec le Ministre des Affaires Étrangères Chinois Son Excellence Mr Wang LI. Il a assuré Le ministre Amadou Bâ du soutien de son pays dans la lutte contre le Covid19 et aux initiatives de Son Excellence Mr le président Macky Sall sur la dette et le financement. Il a rappelé la solidité et la profondeur des relations entre son pays et l’Afrique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn