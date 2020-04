Après Amadou Ba et les 12 milliards…Alioune Sarr manipule seul 77 milliards

Fonds de 77 milliards destinés au Tourisme : Alioune Sarr doit éviter dans les mêmes travers qu’Amadou Bâ et Moïse Diégane Sarr

Dans le cadre du Plan de résilience économique et social d’un budget de 1000 milliards FCFAa pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus au Sénégal, une enveloppe de 77 milliards de FCFA est affectée au secteur du tourisme et des transports aériens. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a annoncé les quatre axes dans lesquels, ces 77 milliards vont être répartis.

Selon Alioune Sarr, 45 milliards FCFA seront affectés au Hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement, 15 milliards FCFA au Crédit hôtelier et touristique, 12 milliards FCFA pour le paiement des hôtels réquisitionnés, et 5 milliards FCFA pour soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens parle ainsi de la répartition de l’enveloppe destinée à son secteur.

Sur quels critères s’est basé Alioune Sarr pour procéder à une telle répartition ? Nul ne sait. Alioune Sarr a-t-il fait la répartition en collaboration avec tous les acteurs concernés du secteur, ou a-t-il agi avec les seuls techniciens de son département ? Là aussi, il y a un flou. A moins qu’il n’ait reçu tout simplement des directives émanant du Chef de l’Etat Macky Sall.

Alioune Sarr doit éviter de tomber dans les mêmes travers que, Amadou Bâ, ministre des Affaires étrangères, Moïse Diégane Sarr, secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur qui n’ont pas accepté d’associer les associations d’immigrés dans leurs démarches, ou encore Mansour Faye, ministre du Développement de l’Equité sociale, très décrié sur les choix portés sur les opérateurs pour l’achat des vivres et sur les camionneurs pour leur acheminement.

A ce propos, de la même manière que les patrons de l’hôtellerie, du tourisme et des agences de voyages, les travailleurs doivent eux-aussi être associés à travers une commission nationale qui sera mise en place sous la présidence du ministère. C’est dire que le ministre Alioune Sarr risque de passer à côté de la plaque en annonçant les mises en place d’une « Unité d’experts financiers » et une Plateforme digitale pour dit-il, une meilleure efficacité et une meilleure visibilité de toutes les actions.

Seule une commission nationale représentative peut permettre une distribution équitable de l’aide attribuée au secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme doit également dans l’attribution des fonds, de subir le diktat de certains patrons d’hôtels dont les structures étaient déjà en déliquescence bien avant la propagation du coronavirus, et qui vont essayer de profiter de la situation. Des patrons véreux, le secteur de l’hôtellerie et du tourisme en regorge. C’est pourquoi, il faut une implication des travailleurs dans la gestion du fonds affecté au tourisme.

