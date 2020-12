Covid-19…Ansoumana Dione prédit une catastrophe sanitaire

Covid-19 : Ansoumana DIONE invite les sénégalais à prendre leurs responsabilités.

La gestion de la Covid-19 nécessite l’union de toutes les forces vives de la nation, pour des solutions rapides et efficaces. Il n’appartient seulement au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, de monopoliser le combat, avec Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR et ses médecins, se prenant pour les seuls aptes à réfléchir à la place de tous les sénégalais. A ce rythme, notre pays va vers l’hécatombe, vu l’échec des autorités sanitaires, incapables d’arrêter la chaîne de transmission. Devons-nous continuer à consommer des informations sur le nombre de cas et de décès ?

Pour toutes ces raisons, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, invite les sénégalais à prendre leurs responsabilités pour éviter cette catastrophe sanitaire qui attend notre pays. Jusqu’ici, les personnes censées détenir la solution à la Covid-19, ne sont pas impliquées dans la lutte. Et, ce ne sont pas ces réunions d’urgences, interminables, dans des bureaux climatisés, qui feront reculer cette pandémie. Attention, il est temps que l’on se dise toute la vérité sur Covid-19

Rufisque, le 22 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)