Avenue Macky Sall…Mansour Faye insulte les Sénégalais

L’obsession du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, par ailleurs Beau-frère du président de la république, de rebaptiser l’avenue Général De Gaulle de sa ville du nom du Chef de l’Etat, est une idée saugrenue selon plusieurs observateurs et journalistes. Et pour nos confrères du Témoin, le Maire-Beau-frère du président insulte l’intelligence des Sénégalais…

« Plus délirant encore, ce texte insultant, pour ne pas dire ce salmigondis, est pondu au moment où le Beau-frère du Chef décide de baptiser une grande avenue de la belle ville de Ndar du nom de son « Beauf » de Patron — en effaçant des panneaux le nom du grand Général de Gaulle !

Quelle indécence ! Comme si Ndar n’avait pas de fils qui sentent Ndar dans l’âme et le corps et en mesure de donner leur nom à une avenue de la ville. Golbert Diagne, par exemple ! Lui qui se considérait comme le plus Saint-louisien des Saint-louisiens et ne pouvait pas admettre qu’un autre Saint-Louisien soit plus Saint-louisien que lui. Ou alors notre grand ami Almamy Matheuw Fall alias Grand Al, défunt animateur de la Convention des Saint-louisiens. Sans compter Madické Diakhaté Collot et tant d’autres…

Le plus triste, hélas, est d’entendre le mec nous sortir que son « goro » a fait pour Saint-Louis ce qu’aucun autre président n’avait fait avant lui. Et pour montrer le degré de son idiotie, il vient insulter l’intelligence de tous les Sénégalais en débitant que cela permettra à Ndar de bénéficier d’investissements conséquents. Soit ! Et dire que le mec est ministre et maire. Son « Goro », on l’a élu pour soigner les maux du pays tout entier et non ceux d’une ville en particulier… qui est celle de son épouse. Quelle calamité ! »

Kaccoor Bi (Le Témoin)