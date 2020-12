Le Wadiste éternel devenu…sentinelle de Macky

Après la sortie d’un ancien ministre de Wade contre Mimi Touré, nos confrères du Témoin ont fait ce billet pour dénoncer l’inélégance de celui qui se disait Wadiste éternel.

« Ce pays nous parait de plus en plus délirant. Il s’y passe des choses qui pourraient donner d’excellents scénarios aux moins inspirés et talentueux des cinéastes.

Un pays où ça tire dans tous les sens en cette horrible fin d’année. Le gribouillis indigeste servi par un ancien ministre de Wade atteste du délire qui s’est emparé de ce charmant pays. Surtout que le mec se disait éternel Wadiste. Avant de trahir Wade et rase campagne et de tourner casaque pour se rallier au panache marron-beige du Chef ! L’Histoire a décidément de ces raccourcis surprenants qui vous laissent bouche bée !

L’auteur du texte d’hier et qui a horrifié les réseaux sociaux doit prendre des cours de bonne conduite dans une société qui a, un tant soit peu, du respect envers les femmes. Plus prosaïquement, il doit aller apprendre les règles de la bienséance et se débarrasser une fois pour toutes de son langage de «Bujuman ». Ces derniers ayant même un vocabulaire plus soigné que ce Monsieur tiré d’un film de la pègre des vermines.

Kaccoor Bi (Le Témoin)