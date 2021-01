Covid-19 : Contrôlé positif…il crache sur des policiers

Un homme testé positif à la Covid-19 a craché sur des policiers lors de son arrestation à Alost en Belgique. Au total, 24 agents ont été placés en quarantaine. Les flics intervenait cours d’un litige entre le locataire et le propriétaire d’un immeuble.

« Le locataire aurait démoli son atelier. C’est un homme de 40 ans originaire d’Alost et qui n’est pas étranger à la police et à la justice. Il s’est montré très agressif envers les policiers et a fortement résisté à son arrestation. Il ne portait pas non plus de masque. À un moment donné, il a craché sur les policiers. Il a pu être maîtrisé et a été emmené au poste de police pour être interrogé. En raison du crachat, l’individu a été transféré à l’hôpital pour un test rapide. Il s’est avéré être infecté par le coronavirus », rapporte 7sur7.

La même source de rajouter, il a donc fallu isoler les agents qui ont été en contact avec l’homme. Mais d’aprés Het Laatste Nieuws, un coup d’œil sur le dossier de l’individu a révélé qu’il avait en réalité déjà été en contact avec la police la nuit du 31 décembre pour d’autres faits. Les policiers concernés ont donc également dû être écartés par mesure préventive. Au total, il a donc provoqué la mise en quarantaine de 24 agents.

Le procureur général a décidé de conduire l’homme devant le juge d’instruction de Termonde, qui l’a fait arrêter et écrouer à la prison de Bruges.