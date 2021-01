Moussa Diop vers la prison de Rebeuss…le scandale de trop !

L’ancien DG de DDD, Moussa Diop doit aller en prison. Les révélations explosives du nouveau DG de DDD doivent intéresser le procureur de la République qui doit s’autosaisir…

Gabegie à Dakar Dem Dikk : Me Moussa Diop doit être envoyé en prison

En conférence de presse, l’actuel directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Oumar Boun Khatab a fait des révélations ahurissantes sur la manière dont la structure qu’il dirige à présent était gérée par son prédécesseur. Des révélations qui froid au dos. Car, l’ancien directeur général de DDD, Me Moussa Diop mériterait tout simplement la prison.

Oumar Boun Khatab révèle ce qui suit : « Il y avait plus de 200 agents fictifs à Dakar Dem Dikk, lorsque j’ai fait l’audit de l’entreprise. J’ai simplement demandé qu’on bloque les salaires de ces agents. Il sait, en tant qu’avocat, que si ces salaires ne sont pas justifiés, sa responsabilité civile et pénale sera engagée ». Un pavé dans la mare. Mais, ce n’est pas tout. Oumar Boun Khatab poursuit : « Les deux plus grands restaurants de Dakar Dem Dikk étaient gérés par ses épouses ».

Ahurissant ! 200 agents fictifs, et ses femmes qui gèrent les deux plus grands restaurants de DDD, c’était le festin. En tout cas, si tout ceci est avéré, Me Moussa Diop mérite sans tarder le mandat de dépôt. Il doit être envoyé en prison. D’autant qu’au même moment, tout le monde a vu les souffrances que connaissent les travailleurs de DDD, notamment les contrôleurs, receveurs, chauffeurs et mécaniciens. Une catégorie laissée en rade à DDD.

Est-ce pour cela, que par crainte de poursuites judiciaires que Me Moussa Diop s’engage dans sa campagne de rébellion contre le pouvoir en place ? Le doute ne peut être permis.

A l’époque, directeur général de DDD, Me Moussa Diop aimait s’illustrer à travers la presse pour s’en prendre à l’opposition. Me Moussa Diop était le défenseur acharné du Président de la République Macky Sall, et le plus grand théoricien que nul n’avait besoin de poser en ce moment le débat sur l’éventuelle candidature de ce dernier à un troisième mandat. Me Moussa Diop était également entré en conflit avec Barthélémy Dias, avec qui, il s’est réconcilié aujourd’hui.

Sa destitution à la tête de DDD, il la vit mal. Il voulait certainement avec sa position de directeur général de DDD, convoiter confortablement la mairie de Podor. C’est un homme aujourd’hui frustré, qui pense que la seule issue pour lui d’échapper à des poursuites judiciaires sur sa gestion à DDD, c’est de mener une opération de charme auprès de l’opinion afin de bénéficier de la sympathie populaire, en s’opposant totalement à une troisième candidature de Macky Sall.

Me Moussa Diop ne fait que protéger ses arrières, alors que les révélations de son successeur à DDD font vraiment froid au dos.

La rédaction de Xibaaru