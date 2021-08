Covid-19 : Des tests de diagnostic rapide disponibles au Sénégal

C’est un nouveau pas franchi dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 au Sénégal. L’Institut Pasteur Dakar (IPD) annonce la disponibilité sur le marché de tests de diagnostic rapide (TDR), depuis, hier samedi, 31 juillet.

Le directeur de l’IPD, Amadou Alpha Sall, qui a donné l’information, fait savoir qu’il a en possession l’autorisation de mise sur le marché de ces tests. Une autorisation délivrée par le ministère de la Santé et l’Action sociale. Une innovation qui, selon lui, va soulager le corps médical. Parce que, les TDR permettent de connaître le nombre de cas et de les traiter rapidement.

« Avec ce dispositif (test rapide) dès la visite d’une structure de santé, nous avons la possibilité dans les 10 à 15 minutes d’avoir le résultat et de permettre d’avoir un traitement. Ce qui a 2 avantages : Le premier, c’est que la personne, parce qu’elle connaît son statut, va initier un traitement pour avoir de meilleures chance de guérir rapidement.

Et dans un deuxième temps, ce qui est important, c’est que les laboratoires qui aujourd’hui reçoivent beaucoup de tests vont en recevoir beaucoup moins, puisqu’on peut avoir un test positif très rapidement au niveau de la structure de santé (…). Donc, cela donne une avancée, dans le sens de détecter plus, de réduire la transmission et avoir une plus grande possibilité d’être traité très rapidement », déclare-t-il.

L’IPD recevait le chef de l’Etat, hier samedi, dans le cadre de ses visites au niveau des structures qui gèrent la pandémie.