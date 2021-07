Covid-19 : Diouf Sarr sonne (encore) l’alerte et lance un appel aux sénégalais

Abdoulaye Diouf sonne l’alerte. Même si la situation est, jusqu’ici maitrisable, le ministre de la Santé et l’Action estime qu’elle pourrait déborder si les nouvelles contaminations, causées par le virant Delta, continuent à grimper.

En tournée, ce mardi, dans les CTE des hôpitaux Aristide le Dantec, Dalal Diam et Diamniadio, Diouf Sarr appelle les populations à une prise de conscience collective. « Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour stopper le virus. Mais, nous avons besoin d’une contribution citoyenne de tous les Sénégalais pour qu’on n’arrive pas à un point de non maitrise de la situation. Autrement dit, si tous les jours on se retrouve avec plus de 1000 cas, nous allons être dans une situation où ça va être extrêmement difficile de prendre en charge tout le monde. D’autant que, au fur et à mesure que les cas augmentent, les cas graves également s’accroissent et il y a une corrélation avec les cas de décès. Donc, il est important d’avoir une maitrise globale de la situation et de dire que tout le monde est concerné », a-t-il déclaré.

Pour lui, l’Etat, le président de la République en premier, est en train de tout mettre en œuvre pour faire une prise en charge systématique de tous les besoins liés à la riposte. C’est ce qui justifie les sommes injectées dans la lutte.

« Sur un montant prévisionnel de 64 milliards de F CFA, l’Etat a mis 105 milliards pour prendre en charge les patients depuis le début de la Covid-19. Nous avons loué des hôtels pour y interner des contacts, la facture d’oxygène est très salée, mais on a payé pour prendre en charge les malades. Nous allons continuer de faire le maximum. Mais, nous lançons un appel à tous les Sénégalais à se mobiliser pour lutter contre le variant Delta. Parce que, sa croissance est exponentielle », lance le ministre de la Santé.

Source : Emedia