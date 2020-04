Covid-19 en RDC: la ministre Acacia Bandubola guérie (photo)

« Cette maladie du Covid-19 est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, dans ma famille et m’a pris deux êtres chers. Elle m’a pris ma grande sœur et mon grand frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légère cette maladie », a déclaré la ministre de l’Economie à l’annonce de sa guérison.

En RDC, la ministre de l’Economie, Acacia Bandubola, “est guérie du Coronavirus”, a attesté le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19.

“Je soussigné, Professeur Jean-Jacques Muyembe TAMFUM, Secrétaire Technique du Comité Multisectoriel de la riposte contre COVID-19, atteste par la présente que Madame Bandubola Accacia est guérie de son affection au COVID-19 conformément aux résultats du laboratoire en annexe”, indique l’attestation de guérison, publiée mardi 7 avril 2020.

« Cette maladie est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, dans ma famille et m’a pris deux êtres chers. Elle m’a pris ma grande sœur et mon grand frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légère cette maladie », a déclaré la ministre de l’Economie à l’annonce de sa guérison.

La ministre de l’Economie est parmi les premières autorités congolaises qui ont été officiellement atteintes du Coronavirus. La RDC compte 180 cas confirmés du Coronavirus, dont 9 guérisons.