Fake news Covid-19 : WhatsApp limite encore le nombre de messages transférés

WhatsApp limite le transfert de messages pour réduire le partage de fausses informations sur le COVID-19

Aujourd’hui, WhatsApp a annoncé la réduction du nombre de discussions auxquelles un message ” hautement transféré ” peut être transmis; une décision qui vise à limiter la propagation de fausses informations autour du Coronavirus.

Une fois qu’un message est indiqué comme “hautement transféré” par l’icône à double flèche, il ne sera plus possible de transférer ce message qu’à une seule discussion WhatsApp à la fois, au lieu de cinq auparavant.

Alors que des milliards de personnes se retrouvent isolées les unes des autres à cause du COVID-19, plus que jamais, à travers le monde entier, elles comptent sur WhatsApp pour communiquer avec leur famille étendue, leurs médecins, leurs enseignants et leurs amis pendant cette crise. Whatsapp est un outil essentiel et positif qui donne à de très nombreuses personnes la possibilité de rester en contact. En cette période difficile, le nombre de messages transmis sur WhatsApp a considérablement augmenté, ce qui peut contribuer à la diffusion de fausses informations. Après avoir soigneusement évalué la situation au cours des dernières semaines, des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre pour ralentir la diffusion de ces messages et pour que WhatsApp demeure un lieu d’interactions et de conversations personnelles.

Cette nouvelle modification s’inscrit dans le cadre d’efforts engagés de longue date, avec notamment l’introduction l’année dernière de l’icône à double flèche dans le coin supérieur gauche du message et qui permet d’indiquer aux utilisateurs les messages qui ont été transférés plus de cinq fois afin qu’ils puissent voir quand un message ne provient pas d’un contact personnel proche. Ces messages sont désormais appelés “messages hautement transférés”.

Depuis 2018, les simples messages transférés sont quant à eux également marqués d’une icône en forme d’une seule flèche. WhatsApp a aussi précédemment supprimé la fonctionnalité de “transfert rapide” pour tous les messages de fichiers média hautement transférés et a introduit en octobre dernier un nouveau paramètre de confidentialité et système d’invitation pour mieux décider de qui peut vous ajouter à des groupes.

Cela s’ajoute aux efforts déjà engagés par Facebook Inc. pour soutenir les communautés touchées par COVID-19, avec notamment le lancement la semaine dernière du Centre d’information sur le coronavirus de WhatsApp – whatsapp.com/coronavirus – , qui vise à fournir des conseils simples et applicables aux travailleurs de la santé, aux éducateurs, aux leaders de communauté, aux organisations à but non lucratif, aux gouvernements locaux et aux entreprises locales qui comptent sur WhatsApp pour communiquer. Le site propose également des conseils et des ressources générales pour les utilisateurs du monde entier afin de réduire la propagation des rumeurs et obtenir des informations précises sur la santé.