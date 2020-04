Covid-19 : La preuve que Mame Boye Diao ne mérite pas son poste de directeur des Domaines

Il n’existe jamais de fumée sans feu. Le directeur des Domaines Mame Boye Diao n’aurait jamais attiré l’attention sur lui s’il n’avait fait immixtion dans le dossier sur l’attribution du marché du riz entrant dans le cadre de la crise liée au covid-19. La situation est grave et mérite que tous les patriotes et fils dignes de ce pays ne mettent qu’une seule chose en avance qui est l’intérêt de notre chère nation qu’est le Sénégal.

L’histoire retiendra qu’à une période, le Sénégal, à l’instar du monde entier, a été confronté à une crise grave qui remettait en cause toute son existence. Et alors, l’une des grandes questions sera qui fait quoi ? Au Sénégal, alors que toute l’attention doit être portée sur la contribution de tous les dignes patriotes pour venir à bout d’un ennemi aussi dangereux, vicieux auquel l’humanité n’a jamais été confrontée parce que, invisible, il se trouve que des vautours et charognards veuillent jouer à la danse de la mort.

Sans pitié, sans foi, ni loi, imbus de l’enseignement qu’ils tirent des brigands du Far-West et mus par leurs seuls intérêts voraces qui est de s’enrichir en suçant le sang du peuple jusqu’au dernier millilitre, voilà que de sinistres individus s’illustrent. Leur seul intérêt est de profiter de la situation pour s’enrichir éhontément de cette façon.

Pauvres individus, tous les dignes fils du Sénégal, de l’humanité entière préféreraient se battre main dans la main sans baisser les bras, et mettre en avant les intérêts de la nation que d’être une seule fois dans leurs sales peaux. C’est-à-dire profiter de la situation pour encore mieux remplir leurs comptes bancaires.

Il se trouve au Sénégal qu’un personnage que nul n’avait jamais connu parmi les grands importateurs de riz, surgisse comme par hasard et se mette au-devant de la scène pour rafler la très grosse mise dans le marché d’acquisition de quotas du riz destinés à la distribution des populations très touchées par la situation liée à la crise du covid-19. Un certain Rayan Hachem.

Diable, qu’est-ce qui lie ce personnage nommé Rayan Hachem au directeur des Domaines, Mame Boye Diao, au point que ce dernier n’en fasse une affaire d’honneur et se permette à squatter des plateaux de télévision pour uniquement défendre le premier nommé ? C’est tout ce qui intéresse Xibaaru, n’en déplaise aux subordonnés de Mame Boye Diao. Un individu qui n’avait jamais intéressé du reste auparavant Xibaaru, sauf qu’il devient lugubre à cause de son intrusion dans le dossier sur le marché d’acquisition du riz liée à la pandémie du covid-19. Un moment où tout le monde doit faire preuve de patriotisme et soutenir son peuple dans la souffrance, et non sans vergogne chercher à faire profit de son sang. N’en déplaise à ses partisans, mais Mame Boye Diao doit répondre pourquoi son acharnement à défendre Rayan Hachem ? Qu’est qui les lie ?

Mame Boye Diao doit être démis de ses fonctions de directeur des Domaines pour son intrusion dans une affaire dont il se mêle curieusement. A quelle fin ? Il est à la tête d’une direction qui doit être tenue par un homme fidèle et loyal à l’Etat, et non qui soutient aveuglément un homme d’affaires inconnu au bataillon des grands importateurs du riz, et ensuite qui change sa version le lendemain en parlant de Dreyfus toujours dans cette même affaire. Mame Boye Diao ne peut plus garder ce rang de haut fonctionnaire crédible.

La rédaction de Xibaaru