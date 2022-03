Covid-19 : Le Japon offre 300 000 doses de vaccins au Sénégal

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu en audience ce matin le nouvel Ambassadeur du Japon au Sénégal, son Excellence Izawa OSAMU. La rencontre a été l’occasion pour le représentant du Japon d’offrir au nom de son pays 300.000 doses de vaccins d’AstraZeneca à notre pays.

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a salué cet engagement permanent du Japon aux côtés du Sénégal. Ce geste, dira t-il, illustre la solidité des relations entre le Japon et le Sénégal et constitue un motif de plus pour relancer la vaccination à la covid-19.

«Ces 301.000 doses de vaccins Astra Zeneca reçus du Gouvernement japonais à travers COVAX permettront d’accentuer la lutte contre le virus. Ce geste qui est une marque de confiance du peuple japonais, vient illustrer encore une fois de plus la solidité de la coopération entre le Japon et le Sénégal», se réjouit le ministre.

La distribution de ce lot additionnel de vaccins vers l’intérieur du pays devrait démarrer dès aujourd’hui.